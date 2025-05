Crown Bioscience en NEXT Oncology smeden een verlenging van hun partnerschap

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Crown Bioscience, een internationale CRO (Contract Research Organization) met hoofdzetel in de Verenigde Staten en deel van JSR Life Sciences en de in Japan gevestigde JSR Corporation, kondigt met genoegen de verlenging van haar partnerschap met NEXT Oncology aan, een van de grootste netwerken ter wereld op gebied van klinische studies van Fase I in oncologie. Dit strategische partnerschap zal de uitgebreide ervaring van Crown Bioscience in het ontwikkelen van klinisch relevante kankerorganoïde en PDX-modellen (Patient Derived Xenograft) verder benutten, samen met NEXT Oncology's expertise in wereldwijde klinische netwerken en klinische studies van Fase I.

Via deze verlengde overeenkomst herbevestigt Crown Bioscience haar exclusieve rechten om services aan te bieden op basis van patiëntenstalen gewonnen uit het sectorleidende, wererldwijde netwerk voor klinische studies van NEXT Oncology.

