MAG unterzeichnet strategische Partnerschaft mit der MultiBank Group zur Tokenisierung von Immobilienvermögen im Wert von 3 Mrd. USD

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate--(BUSINESS WIRE)--MAG, der führende Immobilienentwickler in den Vereinigten Arabischen Emiren, hat einen bedeutenden Vertrag über die Tokenisierung im Wert von 3 Mrd. USD mit der MultiBank Group, dem weltweit größten Finanzderivateinstitut mit Sitz in Dubai, und Mavryk, einem führenden Blockchain-Innovator, unterzeichnet. Dies ist die bislang größte Initiative zur Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWA) weltweit. Die Initiative unterstreicht die bevorstehende Einführung von $MBG, dem Utility-Token, der das Herzstück des digitalen Finanzökosystems der nächsten Generation von MultiBank bildet.

Durch die Partnerschaft werden die hochwertigen Immobilienprojekte von MAG –The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside, part of the Keturah Resort, und Keturah Reserve– in die Blockchain integriert und über den vollständig regulierten RWA-Marktplatz von MultiBank.io für globale Investoren verfügbar gemacht. Nach der Einführung können Inhaber der RWA-Vermögenswerte täglich auf der MultiBank.io-Plattform Renditen erzielen.

Der $MBG-Token wird den Zugang, das Staking, die Zahlung von Gebühren und die Nutzung der Plattform ermöglichen und sich damit als Infrastruktur-Layer für institutionelle Angebote digitaler Vermögenswerte positionieren.

Im Rahmen der Vereinbarung wird MAG seinen Bestand an Premium-Immobilien für die Tokenisierung bereitstellen, während Mavryk die Blockchain-Infrastruktur zur Unterstützung der On-Chain-Ausgabe von Vermögenswerten und der DeFi-Integrationen liefern wird. Die MultiBank Group wird die Einhaltung der regulatorischen Vorschriften, die Liquidität des Sekundärmarktes und die Plattform-Governance überwachen.

Talal Moafaq Al Gaddah, Senior Executive Vice Chairman von MAG, erklärte: „Bei MAG sind wir stets von Spitzenleistungen und der Leidenschaft angetrieben, die Immobilienlandschaft von morgen zu gestalten. Die Partnerschaft mit der MultiBank Group stellt einen Meilenstein bei der Erweiterung des Zugangs zu hochwertigen Entwicklungen und der Erschließung von Liquidität über Blockchain dar.“

„Dies ist nicht nur ein Immobiliengeschäft – es ist ein Vorzeige-Anwendungsfall für den $MBG-Token. Durch die Bereitstellung eines nahtlosen Zugangs zu tokenisierten Immobilien im Wert von 3 Mrd. USD wird MultiBank zur Brücke zwischen regulierten Finanzdienstleistungen und der Investitionsinfrastruktur der nächsten Generation“, erklärte Zak Taher, Gründer und CEO von MultiBank.io.

Die anfängliche Tokenisierung in Höhe von 3 Mrd. USD ist erst der Anfang. Die Plattform ist für ein Vermögen von bis zu 10 Mrd. USD ausgelegt und ebnet den Weg für eine neue Ära programmierbarer Eigentumsrechte und konformer digitaler Investitionen – mit $MBG als Grundlage.

Haftungsausschluss

Die The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside, werden nicht von der Ritz-Carlton Hotel Company, LLC oder ihren Tochtergesellschaften („Ritz-Carlton“) entwickelt, verkauft oder gehören ihnen. MAG of Life FZ-LLC verwendet die Marken von The Ritz-Carlton unter einer Lizenz von Ritz-Carlton, das die Richtigkeit der hierin gemachten Aussagen oder Darstellungen nicht bestätigt hat.

Quelle: AETOSWire

