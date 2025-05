Andersen Global styrker platformen i Filippinerne med Du-Baladad and Associates

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global forstærker sit engagement i Asien og Stillehavsområdet gennem en samarbejdsaftale med Du-Baladad and Associates, et skatte- og virksomhedsservicefirma med base i Filippinerne.

Firmaet blev grundlagt i 2009 af administrerende partner Benedicta Du-Baladad og tilbyder en bred vifte af ydelser, herunder skatterådgivning og -planlægning, transfer pricing, international skat, skattetvister og -retssager, compliance og bistand i forbindelse med incitamenter. Du-Baladad and Associates anerkendes konsekvent som et førende skattefirma i Filippinerne af Chambers and Partners, International Tax Review, The Legal 500 og Asialaw og servicerer multinationale virksomheder og store indenlandske selskaber på tværs af brancher, herunder inden for finansielle tjenesteydelser, energi, olie og gas, produktion, fast ejendom og teknologi.

"Vores firma bygger på en helhedsorienteret tilgang til kunderne, som prioriterer praktiske og skræddersyede strategier til at styre risici og understøtte vores kunders forretningsmål," siger Benedicta. "Gennem dette samarbejde med Andersen Global vil vi yderligere udvide vores evne til at levere end-to-end-løsninger, der underbygges af ressourcerne hos medlems- og samarbejdsvirksomhederne rundt om i verden."

"Du-Baladad and Associates råder over en komplet pakke af skattekompetencer med en dokumenteret erfaring i at levere værdi til kunder på et af de mest dynamiske markeder," siger Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "I takt med at Filippinerne fortsat tiltrækker sig øget international interesse, og lovgivningen udvikler sig, er Benedicta og hendes team godt positioneret til at guide kunderne gennem disse udfordringer. Deres tilføjelse styrker vores platform i regionen og underbygger vores forpligtelse til at levere omfattende tjenester globalt."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte og uafhængige medlemsvirksomheder, der består af skattejurister samt skatte- og værdiansættelseseksperter i hele verden. Andersen Global, der blev etableret i 2013 af den amerikanske medlemsvirksomhed Andersen Tax LLC, har nu mere end 20.000 eksperter i hele verden og en tilstedeværelse på over 500 lokaliteter gennem sine medlemsvirksomheder og samarbejdsvirksomheder.

