Andersen Global versterkt Filipijns platform met Du-Baladad and Associates

Opgericht in 2009 door Managing Partner Benedicta Du-Baladad, biedt het kantoor een volledig scala aan diensten, waaronder belastingadvies en -planning, verrekenprijzen, internationale belastingen, belastinggeschillen en -procedures, compliance en ondersteuning bij het verkrijgen van stimuleringsmaatregelen. Het kantoor wordt consequent erkend als een toonaangevend belastingadvieskantoor in de Filipijnen door Chambers and Partners, International Tax Review, The Legal 500 en Asialaw. Het kantoor bedient multinationale ondernemingen en grote binnenlandse bedrijven in sectoren zoals financiële diensten, energie, olie en gas, productie, onroerend goed en technologie.

“Ons kantoor is gebaseerd op een totaalaanpak, waarbij de klant centraal staat en praktische, aangepaste risicobeheerstrategieën en versterking van de bedrijfsdoelstellingen van onze klanten prioriteit krijgen,” aldus Benedicta. ”Door deze samenwerking met Andersen Global kunnen we onze capaciteit om end-to-end-oplossingen te bieden verder uitbreiden, ondersteund door de middelen van de aangesloten en samenwerkende kantoren wereldwijd.”

“Du-Baladad and Associates brengt een compleet pakket aan fiscale mogelijkheden en heeft een bewezen staat van dienst in het leveren van waarde aan klanten in een van de meest dynamische markten," aldus Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. “Nu de Filippijnen steeds meer internationale belangstelling trekken en de regelgeving zich verder ontwikkelt, zijn Benedicta en haar team uitstekend gepositioneerd om klanten bij deze uitdagingen te begeleiden. Zij versterken ons platform in de regio en ons streven om wereldwijd uitgebreide diensten te leveren."

