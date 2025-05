Andersen Global rafforza la piattaforma delle Filippine con Du-Baladad and Associates

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global potenzia la sua presenza nell'Asia Pacifico grazie a un accordo di collaborazione con Du-Baladad and Associates, azienda di servizi fiscali e aziendali con sede nelle Filippine.

Fondata nel 2009 dall'Amministratore delegato Benedicta Du-Baladad, l'azienda offre una gamma completa di servizi, compresi consulenza e pianificazione fiscale, transfer pricing, consulenza fiscale internazionale, controversie e contenziosi fiscali, conformità e assistenza agli incentivi. Costantemente riconosciuto come uno dei principali studi di consulenza fiscale nelle Filippine da Chambers and Partners, International Tax Review, The Legal 500 e Asialaw, l'azienda serve le società multinazionali e le grandi imprese nazionali in vari settori, tra cui quello dei servizi finanziari, energetico, del petrolio e del gas, manifatturiero, immobiliare e tecnologico.

“La nostra azienda si basa su un approccio di totale assistenza ai clienti che dà priorità a strategie pratiche e su misura per gestire il rischio e rafforzare gli obiettivi commerciali dei nostri clienti”, ha dichiarato Benedicta. “Grazie a questa collaborazione con Andersen Global, amplieremo ulteriormente la nostra capacità di offrire soluzioni complete supportate dalle risorse delle aziende associate e aziende partner di tutto il mondo”.

“Du-Baladad and Associates propone una serie completa di capacità fiscali con una comprovata esperienza nel fornire valore ai clienti in uno dei mercati più dinamici”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “Le Filippine continuano ad attrarre sempre maggiore interesse internazionale e le normative cambiano, quindi Benedicta e il suo team sono ben posizionate per assistere i clienti ad affrontare queste sfide. La loro aggiunta rafforza la nostra piattaforma nella regione e consolida il nostro impegno a fornire servizi completi in tutto il mondo”.

Andersen Global è un'associazione internazionale di aziende associate legalmente distinte e indipendenti che comprendono professionisti in materia fiscale, legale e di valutazione in tutto il mondo. Fondata nel 2013 dall'azienda associata statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global oggi si avvale di oltre 20.000 professionisti in tutto il mondo e una presenza in oltre 500 sedi attraverso le sue aziende associate e aziende partner.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.