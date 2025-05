MAG firma asociación estratégica con MultiBank Group para la tokenización de $3000 millones en activos de bienes inmuebles

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--MAG, el principal promotor inmobiliario de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha firmado un histórico acuerdo de tokenización de 3000 millones de dólares con MultiBank Group, la mayor institución de derivados financieros del mundo con sede en Dubái, y Mavryk, líder innovador en cadena de bloques. Se trata de la iniciativa de tokenización de activos del mundo real (RWA, por sus siglas en inglés) más importante a nivel mundial hasta la fecha. Esta iniciativa destaca el inminente lanzamiento de $MBG, el token de utilidad en el corazón del ecosistema financiero digital de próxima generación de MultiBank.

La alianza acercará los desarrollos inmobiliarios de alto valor de MAG (Ritz-Carlton Residences, Dubái, Creekside, parte del Keturah Resort, y Keturah Reserve) a la cadena de bloques, poniéndolos a disposición de inversores mundiales a través del mercado de RWA totalmente regulado de MultiBank.io. Una vez lanzados, los titulares de activos de RWA podrán obtener rendimientos distribuidos diariamente en la plataforma MultiBank.io.

El token $MBG potenciará el acceso, el “staking”, el pago de tarifas y la participación en la plataforma, posicionándolo como la capa de infraestructura detrás de las ofertas de activos digitales de grado institucional.

Como parte del acuerdo, MAG proporcionará su inventario inmobiliario de primer nivel para la tokenización, mientras que Mavryk proporcionará la infraestructura de cadena de bloques para respaldar la emisión de activos en cadena y las integraciones DeFi. MultiBank Group supervisará el cumplimiento normativo, la liquidez del mercado secundario y la gobernanza de la plataforma.

Talal Moafaq Al Gaddah, vicepresidente ejecutivo principal de MAG, señaló: “En MAG, la excelencia y la pasión por transformar el panorama inmobiliario del futuro ha sido siempre nuestro motor. La asociación con MultiBank Group marca un hito, ya que amplía el acceso a desarrollos inmobiliarios de alto valor y genera liquidez a través de la cadena de bloques”.

“Esto no es solo una operación inmobiliaria, sino un caso de uso emblemático para el token $MBG. Al permitir un acceso sin problemas a $3000 millones en propiedades tokenizadas, MultiBank se convierte en el puente entre las finanzas reguladas y la infraestructura de inversión de última generación”, afirmó Zak Taher, fundador y director ejecutivo de MultiBank.io.

La tokenización inicial de $3000 millones es solo el comienzo. La plataforma está diseñada para escalar hasta $10 000 millones en activos, para sentar las bases de una nueva era de propiedad programable e inversión digital conforme a las normas, con $MBG como base.

Descargo legal

The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC ni sus filiales (“Ritz-Carlton”) no son propietarios, ni desarrollan o venden Ritz-Carlton Residences, Dubái, Creekside. MAG of Life FZ-LLC usa las marcas deThe Ritz-Carlton confirme a la licencia de Ritz-Carlton, que no ha confirmado la exactitud de ninguna de las afirmaciones o representaciones aquí realizadas.

Fuente: AETOSWire

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.