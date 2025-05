MAG assina acordo de parceria estratégica com o MultiBank Group para tokenizar US$ 3 bilhões em ativos imobiliários

DUBAI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--A MAG, principal incorporadora imobiliária dos Emirados Árabes Unidos, firmou um acordo histórico de tokenização de US$ 3 bilhões com o MultiBank Group, a maior instituição de derivativos financeiros do mundo com sede em Dubai, e a Mavryk, uma inovadora empresa com liderança em blockchain, representando a maior iniciativa global de tokenização de ativos do mundo real (RWA) até o presente momento. A iniciativa chama a atenção para o lançamento iminente do $MBG, um token utilitário no centro do ecossistema financeiro digital da próxima geração do MultiBank.

A parceria levará os empreendimentos imobiliários de alto valor da MAG — The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside, parte do Keturah Resort e Keturah Reserve — ao blockchain, disponibilizando-os para os investidores globais por meio do mercado RWA totalmente regulamentado da MultiBank.io. Após o lançamento, os detentores dos ativos RWA poderão receber os rendimentos distribuídos diariamente na plataforma MultiBank.io.

O token $MBG aumentará o acesso, o staking, o pagamento de taxas e o engajamento da plataforma, posicionando-o como a camada de infraestrutura por trás das ofertas de ativos digitais de nível institucional.

Como parte do acordo, a MAG disponibilizará o seu inventário imobiliário premium para tokenização. Já a Mavryk fornecerá a infraestrutura de blockchain para suportar a emissão de ativos on-chain e integrações DeFi. O MultiBank Group será o responsável por verificar a conformidade regulatória, a liquidez do mercado secundário e a governança da plataforma.

Talal Moafaq Al Gaddah, vice-presidente executivo sênior da MAG, afirmou: “A MAG sempre foi motivada pela excelência e paixão em influenciar o cenário imobiliário do futuro. A parceria com o MultiBank Group representa um marco na ampliação do acesso a empreendimentos de alto valor e na liberação de liquidez por meio de blockchain”.

“Este não é apenas um empreendimento imobiliário, é um caso de uso emblemático para o token $MBG. O MultiBank, ao permitir o acesso direto a US$ 3 bilhões em propriedades tokenizadas, torna-se a ponte entre as finanças regulamentadas e a infraestrutura de investimento de última geração”, disse Zak Taher, fundador e CEO do MultiBank.

A tokenização inicial de US$ 3 bilhões é apenas o começo. A plataforma foi desenvolvida para chegar até US$ 10 bilhões em ativos, preparando o cenário para uma nova era de propriedade programável e investimento digital compatível, com o $MBG como sua base.

Isenção de responsabilidade legal

O Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside, não é de propriedade, nem foi desenvolvido ou vendido pela The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC ou suas afiliadas (“Ritz-Carlton”). A MAG of Life FZ-LLC utiliza as marcas registradas do The Ritz-Carlton sob a permissão do Ritz-Carlton, que não confirmou a veracidade de nenhuma das declarações ou representações aqui contidas.

