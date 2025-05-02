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MAG與MultiBank Group締結戰略合作關係，計畫將價值30億美元的房地產資產代幣化

original 杜拜Ritz-Carlton公寓、Keturah渡假村內的Creekside。（照片來源：AETOSWire）

杜拜Ritz-Carlton公寓、Keturah渡假村內的Creekside。（照片來源：AETOSWire）

阿拉伯聯合大公國，杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 阿拉伯聯合大公國首屈一指的房地產開發商MAG、總部設於杜拜的全球最大金融衍生性商品機構MultiBank Group、以及一流區域鏈創新者Mavryk宣布締結一項價值30億美元的重大代幣化協議。這項協議是全世界迄今為止規模最大的現實世界資產 (RWA) 代幣化案例。這項協議讓世人注意到即將推出的$MBG——位居MultiBank下世代數位金融生態系統核心的一款代幣。

透過這次合作，MAG主導的高價房地產開發案——杜拜Ritz-Carlton公寓、Keturah渡假村內的Creekside以及Keturah Reserve將被納入區塊鏈，並透過MultiBank.io接受全面監管的RWA市場向全球投資者開放。一旦推出之後，RWA資產的持有者便能夠在MultiBank.io平台上賺取每日分配的收益。

$MBG代幣有助於存取、質押、支付費用支付和平台參與，被定位成機構級數位資產產品背後的基礎。

根據該協議的部分內容，MAG將提供旗下頂級不動產進行代幣化，Mavryk則提供區塊鏈基礎設施來支援發行鏈上資產並進行去中心化金融 (DeFi) 整合。MultiBank Group將負責監管合規、次級市場流動性和平台管理。

MAG高級執行副主席Talal Moafaq Al Gaddah表示：「MAG一向追求卓越表現，並積極塑造未來的房地產市場。與MultiBank Group的合作可拓展投資者接觸高價開發案的機會，並透過區塊鏈釋放流動性，是本公司史上的一座里程碑。」

「這不僅是一件不動產開發案，也是$MBG代幣的旗艦級使用案例。無縫開放價值30億美元的代幣化資產讓MultiBank成為連結受監管金融資產與下一代投資基礎設施間的橋樑。」MultiBank.io創辦人暨執行長Zak Taher說。

這項價值30億美元的代幣化個案只是個開始。該平台計畫將經手的資產價值擴大至最高100億美元，以$MBG為基礎，為程式化所有權與合規數位投資的新世代提供舞台。

法律免責聲明

Ritz-Carlton Hotel Company, LLC或其子公司（以下簡稱「Ritz-Carlton」）並不擁有、開發或出售杜拜Ritz-Carlton公寓和Creekside。MAG of Life FZ-LLC經Ritz-Carlton授權使用Ritz-Carlton商標；Ritz-Carlton尚未確認本新聞稿內任何聲明或陳述的正確性。

資料來源： AETOSWire

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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