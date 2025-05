Andersen Global wzmacnia ofertę na Filipinach dzięki współpracy z Du-Baladad and Associates

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global rozszerza swoją ofertę w regionie Azji i Pacyfiku, zawierając umowę o współpracy z kancelarią Du-Baladad and Associates z siedzibą na Filipinach, świadczącą usługi w dziedzinie opodatkowania oraz szereg usług na rzecz przedsiębiorstw.

Kancelaria, którą w 2009 roku założyła wspólniczka zarządzająca Benedicta Du-Baladad, oferuje kompleksowy wachlarz usług, w tym w zakresie doradztwa i planowania podatkowego, cen transferowych, międzynarodowych wymogów podatkowych, sporów podatkowych i sporów sądowych, zgodności z przepisami oraz pomocy w dziedzinie ulg. Kancelaria niezmiennie cieszy się mianem wiodącej kancelarii podatkowej na Filipinach według rankingów Chambers and Partners, International Tax Review, The Legal 500 i Asialaw oraz obsługuje przedsiębiorstwa wielonarodowe i duże krajowe przedsiębiorstwa z wielu branż, takich jak sektor usług finansowych, energetyka, sektor ropy naftowej i gazu, produkcja, nieruchomości i technologie.

– Nasza firma powstała na gruncie podejścia zakładającego kompleksową obsługę klienta, w którym priorytetowe znaczenie ma dostarczenie praktycznych, dostosowanych rozwiązań w celu zarządzania ryzykiem i wsparcia realizacji celów biznesowych klientów – powiedziała Benedicta. – Dzięki współpracy z Andersen Global będziemy mogli jeszcze bardziej zwiększyć potencjał pod względem zapewniania kompleksowych rozwiązań, wykorzystując zasoby firm członkowskich i współpracowników stowarzyszenia z całego świata.

– Du-Baladad and Associates może się poszczycić kompleksowymi zdolnościami w dziedzinie opodatkowania, a także udokumentowanym doświadczeniem w zakresie dostarczania korzyści klientom na jednym z najbardziej dynamicznych rynków – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Filipiny nieprzerwanie cieszą się coraz większym zainteresowaniem podmiotów międzynarodowych i rozwijają swoje przepisy, dlatego Benedicta i jej zespół są doskonale przygotowani, by wspierać klientów, umożliwiając im skuteczne stawienie czoła wyzwaniom w tym zakresie. Dzięki tej współpracy możemy zwiększyć naszą ofertę w regionie, a tym samym wzmocnić zobowiązanie do świadczenia kompleksowych usług na rzecz klientów na całym świecie.

