Andersen Global fortalece su plataforma en Filipinas con la firma Du-Baladad and Associates

Andersen Global amplía su presencia en la región de Asia y el Pacífico mediante un acuerdo de colaboración con Du-Baladad and Associates, una firma especializada en servicios fiscales y corporativos con sede en Filipinas.

Fundada en 2009 por la socia directora Benedicta Du-Baladad, la firma ofrece una gama completa de servicios que incluyen asesoría y planificación fiscal, determinación de los precios de transferencia, cumplimiento fiscal internacional, derecho tributario y controversias fiscales, cumplimiento normativo y asistencia en relación con los incentivos. Ha sido reconocida como una de las principales firmas especializadas en servicios fiscales en Filipinas por Chambers and Partners, International Tax Review, The Legal 500 y Asialaw. Du-Baladad and Associates brinda servicios a empresas multinacionales y grandes corporaciones locales en diversos sectores, como servicios financieros, energía, petróleo y gas, industria manufacturera, bienes raíces y tecnología.

“Nuestra firma se basa en un enfoque integral de atención al cliente que prioriza estrategias prácticas y personalizadas para gestionar riesgos y fortalecer los objetivos comerciales de nuestros clientes”, afirmó Benedicta Du-Baladad. “Gracias a esta colaboración con Andersen Global, ampliaremos nuestra capacidad para ofrecer soluciones integrales respaldadas por los recursos de las firmas miembro y entidades colaboradoras de todo el mundo”.

Mark L. Vorsatz, presidente y director ejecutivo global de Andersen Global, comentó: “Du-Baladad and Associates aporta un conjunto de herramientas fiscales que han demostrado la creación de valor para clientes en uno de los mercados más dinámicos. Ahora que Filipinas atrae un mayor interés internacional y a medida que las normativas evolucionan, Benedicta y su equipo están en óptimas condiciones para orientar a los clientes frente a estos desafíos. Su incorporación fortalece nuestra plataforma regional y refuerza nuestro compromiso de brindar servicios integrales alrededor del mundo”.

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro independientes y legalmente separadas, compuesta por profesionales en áreas fiscales, legales y de tasación en todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global cuenta actualmente con más de 20 000 profesionales en más de 500 lugares del mundo.

