Crown Bioscience e NEXT Oncology consolidano l'estensione della partnership

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Crown Bioscience, un'organizzazione di ricerca a contratto (CRO) di portata globale con sede negli Stati Uniti e parte di JSR Life Sciences e della giapponese JSR Corporation, è lieta di annunciare l'estensione della sua collaborazione con NEXT Oncology, una delle reti di studi clinici oncologici di fase I più grandi al mondo. Questo sodalizio strategico continuerà per utilizzare la vasta esperienza di Crown Bioscience nello sviluppo di modelli clinicamente rilevanti di organoidi tumorali e xenotrapianti derivati dal paziente (PDX), assieme alla rete clinica globale di NEXT Oncology e alle competenze negli studi clinici di fase I.

Grazie all'estensione dell'accordo, Crown Bioscience riafferma i suoi diritti esclusivi a fornire servizi basati su campioni di pazienti provenienti dalla rete di studi clinici leader nel settore di NEXT Oncology.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.