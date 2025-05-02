MAG与MultiBank Group签署战略合作协议对30亿美元房地产资产进行代币化

阿拉伯联合酋长国，迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 阿联酋领先房地产开发商MAG与迪拜的全球最大金融衍生品机构MultiBank Group及顶尖区块链创新企业Mavryk签署具有历史意义的30亿美元资产代币化协议，标志着全球迄今规模最大的现实世界资产（RWA）代币化计划的正式启动。该计划的重点是即将推出作为MultiBank下一代数字金融生态系统核心的实用代币$MBG。

此次合作将使MAG旗下高端地产项目通过MultiBank.io完全受监管的RWA交易平台登陆区块链，向全球投资者开放，其中包括迪拜的The Ritz-Carlton Residences、Keturah Resort的Creekside以及Keturah Reserve。RWA资产上线后，持有者可通过MultiBank.io平台每日获取收益分配。

$MBG代币将作为基础设施层，支持机构级数字资产产品的访问、质押、费用支付及平台交互。

根据协议，MAG将提供优质房地产资产进行代币化，Mavryk负责构建支持链上资产发行与DeFi集成的区块链基础设施，MultiBank Group则主导监管合规、二级市场流动性及平台治理。

MAG高级执行副主席Talal Moafaq Al Gaddah表示，“MAG始终以卓越标准和塑造未来地产格局的热情为驱动力。与MultiBank Group的合作，是我们通过区块链技术拓宽高端项目投资渠道、释放资产流动性的重要里程碑。”

MultiBank.io创始人兼首席执行官Zak Taher表示，“这不仅是房地产交易，更是$MBG代币的标杆应用场景。通过30亿美元代币化资产的无缝接入，MultiBank将成为受监管金融体系与新一代投资基础设施的桥梁。”

首批30亿美元资产代币化仅是开端。该平台设计容量可达100亿美元资产规模，以$MBG为基石，开创可编程所有权与合规数字投资的新纪元。

法律声明：

迪拜The Ritz-Carlton Residences及Creekside并非由The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC或其关联方（"Ritz-Carlton"）开发或持有。MAG of Life FZ-LLC系经授权使用Ritz-Carlton商标，Ritz-Carlton未对本声明内容准确性作出确认。

来源： AETOSWire

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