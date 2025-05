PHILADELPHIE--(BUSINESS WIRE)--

Inscrite dans une stratégie d'investissement d'un milliard d'USD, l'acquisition d'Ajinomoto Althea par PCI Pharma Services permet d'améliorer la fabrication de produits pharmaceutiques aux États-Unis pour le remplissage aseptique de seringues préremplies et de cartouches

PCI Pharma Services ( « PCI »), organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) d'envergure mondiale, leader dans le domaine des thérapies biopharmaceutiques innovantes, a conclu l'acquisition d'Ajinomoto Althea, Inc. (« Althea »), société CDMO américaine spécialisée dans les produits de remplissage et de finition stériles et filiale de la société japonaise Ajinomoto Co, Inc. Pour PCI, cette acquisition représente la principale composante d'une stratégie d'investissement pluriannuelle qui englobe diverses installations aux États-Unis et en Europe. Aux États-Unis, les actifs d'Althea viennent s'ajouter aux activités existantes de PCI dans le domaine du remplissage et de la finition stériles et de la délivrance de médicaments avancés pour donner naissance à un centre de fabrication à grande échelle de renommée mondiale à San Diego, doté d'installations aseptiques de pointe à grande échelle pour les seringues et les cartouches préremplies. Le site d'Althea se spécialise notamment dans les oligonucléotides et les peptides personnalisés et évolutifs, complétant ainsi la fabrication existante de PCI de formulations complexes et de lyophilisation, pour une gamme étendue de produits injectables, y compris les nanoparticules, l'ARNm, les MAB, les protéines et d'autres produits biologiques.

Des informations supplémentaires sur cette acquisition sont publiées sur une page Web dédiée du site Web de PCI.

Cette acquisition apporte également une capacité de remplissage de flacons hautement puissants avec lyophilisation, ce qui permet à PCI d'accroître son potentiel de remplissage et de finition stériles et de pénétrer rapidement le secteur émergent de l'oncologie des conjugués anticorps-médicaments (CMA) extrêmement puissants. En effet, ce changement place PCI parmi les rares fabricants CDMO américains capables de remplir des ADC - catégorie vers laquelle l'entreprise a entrepris de se tourner plus tôt cette année, grâce à un nouveau laboratoire de développement pharmaceutique sophistiqué dédié aux composés puissants et non puissants, au sein de son centre de fabrication d'excellence situé à Bedford, au NH. La stratégie d'expansion de Bedford en matière de remplissage et de finition stériles a été amorcée par un investissement important dans une installation spécialement construite à cet effet, équipée de deux lyophilisateurs et d'une ligne de remplissage d'isolateurs à grande échelle à la pointe de la technologie, répondant aux exigences de l'annexe 1. Depuis l'inauguration de l'usine en 2022, PCI a élaboré méthodiquement des procédés aseptiques dans le cadre de son engagement à fournir des solutions de remplissage de flacons et de lyophilisation à grand volume entièrement isolées.

Dans ce contexte, cette acquisition marque la nouvelle étape naturelle de l'évolution de PCI dans le domaine des systèmes avancés d'administration de médicaments, tels que les seringues préremplies, les cartouches et les autoinjecteurs. L'année dernière, PCI a fait part d'investissements dépassant 365 millions d'USD pour financer les activités d'assemblage final et de conditionnement (à l'échelle clinique et commerciale) de produits combinant des médicaments et des dispositifs qui utilisent des systèmes d'administration avancés, et en particulier les formats injectables. Grâce à de nouvelles infrastructures et à l'extension des infrastructures existantes aux États-Unis et en Europe, cette initiative renforce la capacité de PCI à gérer l'ensemble du cycle de vie des DDC, du développement et de la fabrication de produits pharmaceutiques stériles à la fourniture d'essais cliniques, jusqu'au lancement et à la commercialisation des produits.

Aux États-Unis, les investissements portent sur deux nouvelles installations à grande échelle sur le site de PCI à Rockford, dans l'Illinois. Ces installations, qui prennent appui sur le Centre d'excellence en biotechnologie de Philadelphie, hébergeront plus de 25 suites spécialisées dotées de chaînes multiformats à haute vitesse pour l'assemblage et l'emballage à l'échelle clinique et commerciale de seringues préremplies, d'auto-injecteurs, de flacons et de combinaisons stylo-cartouche, et incorporeront de vastes capacités d'essais de produits conformes aux normes ISO, ainsi qu'une technologie d'encartonnage à chargement par le haut de première qualité. Le site comprend également des capacités d'assemblage et d'emballage de DDC de faible à moyen volume. Ces deux installations seront conformes aux GMP à l'automne 2025.

En Europe, PCI a récemment fait l'acquisition d'une installation d'emballage et d'assemblage de dispositifs située à Dundalk, en Irlande. Cette unité assure des opérations à l'échelle commerciale pour les produits injectables et les produits à dose solide administrés par voie orale. Sur son site de Dublin Nord, PCI a également construit et agrandi une installation de services d'emballage et d'assemblage de dispositifs d'une superficie de 11 000 mètres carrés, dont les activités devraient débuter au cours de l'été 2025.

Toujours en Europe, PCI est en train d'intégrer une nouvelle ligne de remplissage sophistiquée à grande vitesse pour les seringues et les cartouches, dans le cadre d'un investissement supplémentaire de 25 millions USD dans ses installations de Leon, en Espagne. Équipée de la technologie de l'isolateur, la chaîne automatisée offre une flexibilité et une fiabilité inégalées aux clients du secteur biopharmaceutique. Le projet comprend également un laboratoire de développement de produits biologiques ultramoderne, qui vient d'être achevé et qui renforce encore les capacités en amont de PCI.

Grâce à l'acquisition d'Althea, PCI entend être une des premières sociétés CDMO à regrouper sous un même toit l'ensemble du cycle de vie des produits d'administration de médicaments avancés et de combinaison de médicaments et d'appareils. C'est un parcours qui englobe le réseau d'approvisionnement de PCI dans le cadre des essais cliniques jusqu'aux solutions de stockage de la chaîne du froid, en passant par le lancement et la commercialisation.

« Nos clients du secteur pharmaceutique, le personnel soignant et les patients qu'ils servent sont le moteur de chaque étape que nous avons franchie tout au long de cet ambitieux plan d'investissement en solutions de remplissage et de finition stériles et d'administration avancée de médicaments », a expliqué Salim Haffar, PDG de PCI Pharma Services. « Quant à cette dernière étape, Ajinomoto Althea jouit d'une solide réputation acquise de longue date dans le domaine de la production de produits biologiques novateurs dans divers formats injectables. En intégrant les professionnels de talent d'Althea à notre famille PCI, nous consolidons notre engagement à établir des partenariats clés en main avec nos clients et, en fin de compte, à contribuer à accroître les résultats pour les patients grâce à des thérapies qui changent la vie ».

À propos de PCI Pharma Services

PCI est une société CDMO de premier plan qui propose à ses clients des services intégrés de bout en bout en matière de développement, de fabrication et d'emballage de médicaments, ce qui leur permet d'accélérer la mise sur le marché de leurs produits et d'accroître leurs chances de réussite commerciale. PCI met à profit son expérience reconnue, avec plus de 90 lancements de produits réussis chaque année et plus de cinq décennies d'activité dans le secteur des services de soins de santé. PCI dispose actuellement de 35 sites répartis dans sept pays (États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, Espagne et Australie) et emploie plus de 8 000 personnes qui œuvrent à mettre à la disposition des patients des traitements capables de changer leur vie.

Une technologie de pointe et des investissements continus permettent à PCI Pharma Services de répondre aux besoins mondiaux en matière de développement de médicaments tout au long du cycle de vie du produit, des capacités de fabrication à la commercialisation, en passant par la chaîne d’approvisionnement des essais cliniques. Ses clients utilisent PCI comme un prolongement de leur entreprise et un partenaire de collaboration dans le but commun d’améliorer la vie des patients. Pour plus d’informations, rendez-vous sur pci.com.

