Wind River renforce son partenariat avec Capgemini pour fournir des solutions de cloud privé de prochaine génération pour les entreprises

ALAMEDA, Californie--(BUSINESS WIRE)--Wind River® , un chef de file mondial des logiciels pour la périphérie intelligente, annonce aujourd'hui une expansion de partenariat avec Capgemini aux États-Unis, conçu pour aider les entreprises à moderniser les infrastructures et les applications, à migrer et à gérer les charges de travail et les données, et à stimuler la transformation numérique, tout en améliorant la rentabilité et en garantissant le respect des réglementations en matière de souveraineté des données.

À la suite de l'augmentation des coûts et de l'évolution des exigences de conformité, les entreprises évaluent activement des alternatives aux infrastructures traditionnelles. Le partenariat de la société avec Capgemini répond à cette demande en combinant les technologies d’infrastructure natives cloud et ultra fiables de Wind River, notamment Wind River Cloud Platform et eLxr Pro, avec les capacités approfondies d’intégration des systèmes, de transformation des activités et de modernisation des applications de Capgemini.

Ce nouveau partenariat offre une proposition de valeur convaincante aux entreprises de tous les secteurs qui cherchent à accélérer le délai de mise sur le marché et à obtenir des résultats commerciaux plus percutants, y compris l'aérospatiale, l'automobile, la défense, les services financiers, la fabrication et le commerce de détail. Cette collaboration fournira aux entreprises :

Des plateformes de cloud privé de nouvelle génération sécurisées, flexibles et optimisées en termes de coûts.

sécurisées, flexibles et optimisées en termes de coûts. Une infrastructure et des piles d'applications modernisées adaptées aux exigences spécifiques de l'industrie et aux environnements réglementaires.

adaptées aux exigences spécifiques de l'industrie et aux environnements réglementaires. Une gestion centralisée de l'infrastructure et une automatisation pour rationaliser les opérations et réduire le coût total de possession.

« La combinaison de l’expertise approfondie de Capgemini en matière de logiciels, de produits et de plateformes, et de transformation des infrastructures avec la pile technologique de Wind River crée une offre différenciée pour les entreprises clientes dans tous les secteurs », déclare Raj Nath, responsable de la fabrication, de l’aérospatiale et de la défense, de l’automobile et des sciences de la vie en Amérique du Nord et membre du comité exécutif du groupe chez Capgemini. « Ensemble, nous donnons la voie à une infrastructure numérique intelligente, conforme et rentable. »

« Les entreprises recherchent aujourd’hui des solutions de remplacement évolutives, sûres et rentables aux infrastructures traditionnelles. Notre partenariat avec Capgemini permettra aux organisations de concevoir des solutions adaptées et prêtes pour l’avenir qui répondent aux exigences uniques de leurs industries », déclare Jay Bellissimo, président de Wind River. « En ciblant les secteurs ayant des besoins complexes en matière de conformité et de performance, ce partenariat permettra de mettre en œuvre des programmes de transformation à fort impact à l’échelle mondiale. De la périphérie jusqu'au cloud, les clients bénéficieront d’une modernisation fluide sur l'ensemble des infrastructures, plateformes et applications. »

Pour de plus amples renseignements à propos de Wind River Cloud Platform, visitez www.windriver.com/studio/edge-cloud/distributed-edge-cloud ; et pour plus d'informations à propos d'eLxr Pro, rendez-vous sur www.windriver.com/products/elxr-pro.

À propos de Wind River

Wind River est un leader mondial dans la création de logiciels pour la périphérie intelligente. Depuis plus de quarante ans, l'entreprise se distingue par son esprit d'innovation et son rôle de pionnier en intégrant ses solutions à des milliards d'appareils et de systèmes nécessitant les niveaux de sécurité, de sûreté et de fiabilité les plus élevés. Les logiciels et l'expertise de Wind River accélèrent la transformation numérique dans des secteurs stratégiques comme ceux de l'automobile, de l'aérospatiale, de la défense, de l'industrie, des technologies médicales et des télécommunications. L'entreprise offre un portefeuille complet, soutenu par des services professionnels de premier ordre, un support mondial exceptionnel et un vaste écosystème de partenaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Wind River www.windriver.com.

Wind River est une marque de commerce ou marque déposée de Wind River Systems Inc. et de ses sociétés affiliées. Les autres noms sont susceptibles d'être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.