REI Super confie l’administration de ses cotisations retraite à SS&C

WINDSOR, Conn.--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) a annoncé aujourd’hui que REI Super (« REI »), le fonds de retraite dédié au secteur immobilier australien, a conclu un partenariat à long terme avec SS&C. À l’issue d’un appel d’offres concurrentiel, REI a choisi SS&C pour prendre en charge la gestion de son fonds de retraite.

SS&C Global Investor & Distribution Solutions (GIDS) assurera pour REI l’administration des cotisations retraite, ainsi qu’un accompagnement opérationnel rationalisé à destination de ses 24 000 membres répartis sur l’ensemble du territoire australien. REI bénéficiera de l’expertise locale de SS&C en matière de gestion des régimes de retraite, soutenue par ses investissements mondiaux dans les services numériques, l’automatisation intelligente et l’intelligence artificielle, afin de garantir à ses membres une expérience fluide, personnalisée et de grande qualité.

« En tant que l’un des fonds de retraite les plus établis d’Australie, nous avons toujours placé les intérêts de nos membres au centre de nos priorités », a déclaré Jarrod Coysh, directeur général de REI Super. « L’expertise éprouvée de SS&C en matière de gestion de fonds, combinée à ses technologies de pointe, fait de cet acteur un partenaire stratégique de confiance pour nous accompagner dans la modernisation de nos services et l’amélioration continue de l’expérience de nos adhérents », a-t-il ajouté.

« Nous sommes ravis de nous associer à REI Super », a déclaré Shaun McKenna, responsable de GIDS Australie chez SS&C Technologies. « Dans un secteur des retraites en pleine croissance, marqué par une évolution constante du cadre réglementaire, il est essentiel pour les fonds de s’entourer de partenaires fiables et agiles, capables de répondre efficacement à leurs exigences opérationnelles. Nous nous réjouissons à l’idée de collaborer étroitement avec REI pour offrir à ses membres une expérience de gestion optimisée, fluide et de grande qualité », a-t-il ajouté.

D'ici la fin de l'année 2025, SS&C servira plus de 1,6 million de membres de fonds de pension et de comptes de gestion de patrimoine en Australie, gérant pour eux 180 milliards de dollars australiens (AUD) d'actifs. Le marché australien est un marché clé pour SS&C, qui prévoit d'augmenter ses capacités locales, ses effectifs et ses bureaux au cours du second semestre afin de répondre à la demande croissante dans la région. Cette expansion permettra à SS&C de renforcer son équipe australienne, qui devrait compter près de 2 000 employés d'ici le troisième trimestre. Cet investissement continu dans la région souligne l'engagement de SS&C à devenir le premier partenaire australien dans le domaine de la gestion des fonds de pension.

À propos de REI Super

REI Super est le principal fonds de retraite sectoriel dédié au secteur immobilier en Australie. Créé en 1975 par les professionnels de l’immobilier pour leur propre usage, REI Super fournit depuis plus de 50 ans à ses membres et à leurs employeurs des services personnalisés et des performances d’investissement solides. Le fonds propose une gamme complète de solutions de retraite et de pension, de produits d’assurance ainsi que de services de conseil financier, à plus de 24 000 Australiens.

À propos de SS&C Technologies

SS&C est un fournisseur mondial de logiciels et de services destinés aux secteurs des services financiers et de la santé. Fondée en 1986 et dont le siège est situé à Windsor, dans le Connecticut, la société est présente dans le monde entier grâce à un réseau de bureaux. Plus de 22 000 organisations, des plus grandes multinationales aux petites et moyennes entreprises, lui font confiance pour son expertise sectorielle, sa portée mondiale et la performance de ses technologies.

Pour plus d'informations sur SS&C (Nasdaq : SSNC), veuillez consulter le site www.ssctech.com.

