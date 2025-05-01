REI Super選擇SS&C進行退休金管理

康乃狄克州溫莎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC)今日宣布，澳洲房地產業的退休金基金REI Super (“REI”)已簽署一項長期協議，與SS&C建立合作關係。經過競爭性招標程序後，REI選擇SS&C為其基金管理人。

SS&C Global Investor & Distribution Solutions (GIDS)將為REI提供退休金管理服務，並為其在澳洲的24,000名會員提供簡化的營運支援。REI將受惠於SS&C在當地的管理專長，以及SS&C在數位服務通路、自動化和人工智慧方面的全球投資，從而提升會員體驗。

REI Super執行長Jarrod Coysh表示：「身為澳洲歷史最悠久的退休金基金之一，我們一直專注于為會員服務。SS&C在基金管理方面的豐富經驗和創新技術，使其成為協助我們高效滿足會員需求的理想營運合作夥伴。」

SS&C Technologies澳洲GIDS部門負責人Shaun McKenna表示：「我們很高興能與REI Super合作。隨著退休金產業的持續發展以及監管環境的變化，基金選擇合適的外部合作夥伴來滿足其營運需求至關重要。我們期待與REI密切合作，為其會員提供一流的體驗。」

到2025年底，SS&C可望為澳洲超過160萬名退休金會員和財富帳戶提供服務，管理的資金規模達1800億澳元。澳洲市場是SS&C的一個關鍵成長市場，該公司還計畫在今年下半年增加更多當地的營運能力、員工人數和辦公空間，以滿足該地區不斷成長的需求。擴大SS&C的業務規模將為其不斷壯大的澳洲員工團隊提供支援，預計到第三季員工人數將接近2000人。SS&C在該地區的持續投資彰顯了該公司對於成為澳洲首屈一指的退休金管理合作夥伴的承諾。

關於REI Super

REI Super是澳洲房地產業的一流產業退休金基金。REI Super成立於1975年，由房地產業創立並為房地產業服務，在過去50多年裡一直為其會員和雇主提供個人化服務和投資報酬。REI Super為超過24,000名澳洲人提供退休金和養老金產品、保險產品以及財務顧問服務。

關於SS&C Technologies

SS&C是一家為金融服務和醫療保健產業提供服務和軟體的全球供應商。SS&C成立於1986年，總部位於康乃狄克州溫莎，在世界各地設有辦事處。從全球最大的公司到中小型企業，超過22,000家金融服務和醫療保健機構都依賴SS&C的專長、規模和技術。

如欲瞭解更多關於SS&C (Nasdaq: SSNC)的信息，請造訪www.ssctech.com。

請在X、LinkedIn和Facebook上關注SS&C。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。