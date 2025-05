Svante y Mercer International impulsan un proyecto de captura de carbono en una fábrica de celulosa de Alberta

VANCOUVER, Columbia Británica--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. (Svante), líder en tecnología de captura y eliminación de carbono, acaba de anunciar que su proyecto conjunto de captura y almacenamiento de carbono con Mercer International Inc. (Mercer) ha entrado en la Fase 2 de Ingeniería y Diseño (FEL-2). También conocida como Pre-FEED, esta fase incluye ingeniería, estimación de costos y análisis de riesgos para evaluar la viabilidad comercial del proyecto. Mercer es un productor mundial de productos forestales de origen sostenible, como celulosa, madera aserrada, madera en masa, energía verde basada en la biomasa y bioextractivos. El proyecto de captura de carbono se centra en las emisiones biogénicas de CO 2 de la fábrica de celulosa de Mercer en Peace River, donde la biomasa (fibra) procede de bosques gestionados de forma sostenible. El paso a la fase Pre-FEED permitirá seguir desarrollando el diseño integrado, las estimaciones de costos y las evaluaciones de riesgos, todos ellos elementos clave hacia la decisión final de inversión y la posible ejecución. Este hito refleja el creciente impulso de las soluciones de captura de carbono en el sector canadiense de la celulosa y el papel. Matt Stevenson, director de Ingresos de Svante, declaró que avanzar hasta la fase de pre-FEED demuestra el impulso de la empresa en el sector de la celulosa y el papel. «Estamos encantados de avanzar en este proyecto con Mercer en su fábrica de Peace River hasta la fase de pre-FEED. Con ello se demostrará la viabilidad de nuestra tecnología para la industria de la celulosa y el papel en el oeste de Canadá, permitiendo la eliminación de carbono a escala trabajando en conjunto con la naturaleza, además de resaltar nuestro compromiso de proporcionar soluciones sostenibles para un futuro industrial». La tecnología de captura de carbono de segunda generación de Svante está diseñada para su implantación a escala comercial en entornos industriales como las fábricas de celulosa, donde la integración debe ser rentable, modular y resistente a la variabilidad operativa. A medida que se intensifican los esfuerzos de descarbonización en toda la industria pesada, este proyecto ofrece una oportunidad propicia para demostrar cómo pueden aplicarse los sistemas avanzados de captura dentro de la infraestructura existente. El núcleo de la solución de Svante es su sistema de filtro sorbente estructurado, que utiliza materiales sólidos recubiertos con marcos organometálicos (MOF), que son nanomateriales diseñados específicamente para capturar moléculas de CO₂ de forma selectiva. Estos filtros representan una evolución muy importante con respecto a los anteriores sistemas de captura de carbono, ya que reducen los requisitos energéticos y amplían la aplicabilidad a nivel industrial. Principales características técnicas Al utilizar una novedosa tecnología de captura de carbono para su despliegue comercial, esta tecnología de segunda generación de Svante maximiza el calor residual de baja calidad de las fábricas de celulosa, lo que reduce el consumo de energía y aumenta la rentabilidad. La tecnología de Svante también proporciona: Manejo robusto de partículas: Los filtros adsorbentes estructurados son muy resistentes a la incrustación de partículas, lo que garantiza un rendimiento constante en entornos exigentes de fábricas de celulosa.

Los filtros adsorbentes estructurados son muy resistentes a la incrustación de partículas, lo que garantiza un rendimiento constante en entornos exigentes de fábricas de celulosa. Diseño responsable con el medioambiente: Los materiales no generan emisiones tóxicas ni se crean subproductos de degradación. Los filtros basados en sorbentes de la empresa están diseñados para ser reciclables, lo que minimiza el impacto ambiental.

Los materiales no generan emisiones tóxicas ni se crean subproductos de degradación. Los filtros basados en sorbentes de la empresa están diseñados para ser reciclables, lo que minimiza el impacto ambiental. Respuesta rápida a las fluctuaciones operativas: El proceso de captura rápida de Svante se adapta rápidamente a las operaciones intermitentes, lo que elimina la necesidad de almacenar y reponer disolventes líquidos in situ.

El proceso de captura rápida de Svante se adapta rápidamente a las operaciones intermitentes, lo que elimina la necesidad de almacenar y reponer disolventes líquidos in situ. Diseño compacto y modular: Minimiza la huella vertical de la planta de captura y el impacto visual, ofreciendo importantes ventajas para la integración en el lugar de instalación. Otros puntos destacados del proyecto Aprovechamiento de la producción de energía limpia de la fábrica de Mercer en Peace River: Las necesidades energéticas del proyecto se cubrirán con electricidad baja en carbono generada in situ, y el calor residual recuperado aumentará aún más las emisiones netas de CO₂ evitadas.

Las necesidades energéticas del proyecto se cubrirán con electricidad baja en carbono generada in situ, y el calor residual recuperado aumentará aún más las emisiones netas de CO₂ evitadas. Fibra de origen sostenible: La fábrica obtiene su fibra de bosques gestionados de forma sostenible y certificados por la SFI.

La fábrica obtiene su fibra de bosques gestionados de forma sostenible y certificados por la SFI. Almacenamiento permanente y seguro de CO 2 en los abundantes recursos de Alberta: Alberta cuenta con numerosos yacimientos geológicos de eficacia probada, capaces de almacenar CO₂ de forma segura, y con el apoyo de un marco normativo gubernamental que incluye sólidos procesos de concesión de permisos y herramientas de gestión de responsabilidades. Bill Adams, director de Sostenibilidad de Mercer, declaró: «La colaboración con Svante refleja la voluntad de Mercer de buscar oportunidades de innovación climática que se ajusten a nuestros objetivos empresariales. Examinar la captura de carbono en una planta comercial nos brinda una valiosa oportunidad para evaluar su potencial a largo plazo, tanto para nuestras propias operaciones como para avanzar en las vías de descarbonización en toda la industria». El proyecto representa un paso significativo hacia la captura industrial de carbono en el sector de la celulosa y el papel de Canadá, y supone un avance hacia soluciones climáticas prácticas desde el concepto hasta su posible despliegue. Acerca de Svante Svante es un proveedor líder de soluciones de captura y eliminación de carbono. La empresa, con sede en Vancouver (Canadá), fabrica filtros de nanoingeniería y contactores rotativos modulares que capturan y eliminan el CO 2 de las emisiones industriales y del aire de forma responsable con el medio ambiente. Svante figura en la lista "TIME & Statista's Top Greentech Companies of 2025", en la lista "2025 Global Cleantech 100" , en la lista "XB100 – World’s Top 100 Deep Tech Companies" de la Fundación XPRIZE y ocupó el segundo puesto entre las empresas privadas en la lista "Future 50 Fastest Growing Sustainable Companies" . Para obtener más información, visite www.svanteinc.com y siga a Svante en LinkedIn www.linkedin.com/svantesolutions. El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

