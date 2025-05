L'avenir est là : Visa annonce une nouvelle ère du commerce avec l'IA

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--L'avenir du commerce est présenté au Visa Global Product Drop avec des avancées importantes basées sur l'IA, permettant aux consommateurs de trouver et d'acheter grâce à l'IA, ainsi que l'introduction de nouveaux partenariats stratégiques et d'innovations de produits.

« Au fur et à mesure que de nouvelles façons de payer émergent, elles doivent fonctionner sur un réseau toujours actif - qui est sûr, sécurisé, évolutif et qui innove sans relâche », a déclaré Ryan McInerney, PDG de Visa. « Nous utilisons la puissance de notre réseau et notre expertise de plusieurs décennies pour proposer de nouveaux produits et solutions qui transformeront le commerce et apporteront confiance et sécurité aux paiements basés sur l'IA. »

Feuille de route des produits

Visa a lancé son Global Product Drop en mettant en lumière la manière dont la combinaison de l’intelligence artificielle (IA) et du commerce numérique marquera un tournant majeur dans la façon dont les consommateurs découvrent et achètent des produits et services. Dans un avenir rapproché, les consommateurs confieront à des agents intelligents, le soin de rechercher, sélectionner, acheter et gérer des biens et services en leur nom. Pour que cela soit possible, ces agents devront inspirer confiance en matière de paiements – non seulement auprès des utilisateurs, mais aussi des banques et des commerçants. Visa entend apporter cette confiance au commerce piloté par l’IA, en offrant à ses partenaires – plateformes d’IA, entreprises technologiques, banques, fintechs, commerçants et autres – un accès simple à son réseau de paiements. Il s’agit d’une nouvelle étape dans l’engagement de Visa à connecter encore plus d’acheteurs et de vendeurs grâce à des paiements numériques fluides et sécurisés.

En tête d’affiche de cette annonce, l’entreprise a présenté Visa Intelligent Commerce, une initiative novatrice qui ouvre l’accès à son réseau de paiements aux développeurs et ingénieurs œuvrant à la création de la première génération de commerce réellement basée sur l’IA. Visa a également annoncé de nouveaux partenariats autour des stablecoins, visant à élargir sa portée auprès de plus de consommateurs et de marchés. Enfin, Visa a dévoilé l’expansion de sa plateforme Flex Credential, ainsi que de nouveaux produits et services offrant encore plus de façons de payer et de se faire payer.

Les avancées introduites aujourd'hui permettront la prochaine vague de commerce et de mouvements d'argent.

Visa Intelligent Commerce : Une nouvelle ère

Au cours des 25 dernières années, le réseau Visa a traité 3,3 billions de transactions. Visa étendra les infrastructures, les normes et les capacités présentes dans le commerce physique et numérique d'aujourd'hui au commerce de l'IA. Bientôt, les consommateurs permettront aux agents d'intelligence artificielle, via des plateformes d'intelligence artificielle, d'utiliser une carte Visa (dont il existe aujourd'hui 4,8 milliards) dans n'importe quel établissement commercial acceptant la carte (actuellement plus de 150 millions) pour n'importe quel cas d'utilisation de paiement.

« Historiquement, Visa a utilisé l'IA pour protéger les consommateurs, en l'exploitant pour lutter contre la fraude. Désormais, nous allons également permettre à l'IA d'autonomiser les consommateurs, en modifiant fondamentalement le commerce numérique pour le rendre plus personnel, plus pertinent et plus agréable », a ajouté M. McInerney. « Pour qu'un cas d'utilisation de l'IA dans le commerce prenne de l'ampleur, le paiement est un facteur essentiel de réussite. S'il n'y a pas de paiement, il n'y a pas de commerce. C'est l'expertise et la confiance que Visa apporte. »

Pour faire avancer le commerce de l'IA à la vitesse et à l'échelle requises, l'entreprise collabore avec les plateformes d'IA et les marques avec lesquelles les consommateurs et les commerçants choisissent de travailler chaque jour, à savoir Anthropic, IBM, Microsoft, Mistral AI, OpenAI, Perplexity, Stripe et Samsung.

« Nous voyons un potentiel énorme pour le rôle que les agents d'IA joueront dans le commerce, de la rationalisation des tâches liées aux transactions “ normales ”, comme la commande de courses, à une recherche et une prise de décision plus sophistiquées, comme l'obtention d'une réservation de restaurant ou d'un billet de concert difficile à obtenir », a déclaré Jack Forestell, responsable des produits et de la stratégie de Visa. « Il s'agira d'une révolution, qui apportera plus de magie et de commodité à l'expérience du consommateur et créera un nouveau monde qui changera à jamais notre façon d'acheter et de faire des achats. »

Nouveaux produits, progrès et capacités

Visa continue d'investir dans de nouvelles fonctions et capacités qui contribuent à étendre la portée de son réseau et à offrir des expériences de paiement sûres et harmonieuses.

Stablecoins : Depuis plus d'une demi-décennie, Visa facilite les transactions cryptographiques et élargit maintenant les applications pour les stablecoins avec des cartes liées aux stablecoins, des règlements et de la monnaie programmable. Bridge, une société de Stripe, travaille avec Visa sur un nouveau produit de carte qui permet aux développeurs fintech d'offrir des cartes Visa liées aux stablecoins à leurs clients finaux dans plusieurs pays par le biais d'une intégration API unique.

Flex Credential Expansion : L'année dernière, Visa a réinventé la carte en introduisant la Flex Credential, une carte de nouvelle génération qui peut basculer de manière fluide entre différentes méthodes de paiement (débit, crédit, acheter maintenant, payer plus tard). Aujourd'hui, des millions de personnes dans le monde utilisent la carte Flex Credential et Visa prévoit de lancer de nouveaux cas d'utilisation tels que l'élargissement de l'accès aux lignes de crédit, aux comptes d'investissement, aux récompenses, aux cartes commerciales et plus encore.

Dévoilé aujourd'hui, Visa et Klarna s'associent pour introduire la Flex Credential aux États-Unis et seront les premiers en Europe à offrir un cas d'utilisation de débit pour acheter maintenant et payer plus tard, ce qui donne aux consommateurs une meilleure flexibilité dans leur façon de payer. De plus amples détails seront annoncés au cours de l'année.

Plus de moyens pour payer et être payé : Visa annonce également plus de moyens pour les consommateurs, les commerçants et les partenaires qui souhaitent payer et être payés dans le monde entier.

Visa Pay est un nouveau service conçu pour connecter n'importe quel portefeuille impliquant n'importe quel commerçant acceptant Visa, qu'il soit local ou international, en magasin ou en ligne. Visa Pay sera lancé en version bêta sur certains marchés d'Asie, d'Europe et d'Amérique latine.

Visa Accept est une nouvelle « offre qui permet aux micro-vendeurs d'être payés » sur leur carte de débit Visa éligible, à partir de n'importe quel smartphone compatible NFC, en quelques clics seulement, donnant accès à des milliards d'informations d'identification avec une seule carte dans votre poche. Visa Accept sera lancé pour les partenaires bêta de Visa en juillet, avec les premières activations en Amérique latine et en Asie.

