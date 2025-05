Svante et Mercer International font progresser le projet de captage du carbone dans une usine de pâte à papier de l’Alberta

VANCOUVER, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. (Svante), leader dans la technologie de capture et d’élimination du carbone, a annoncé aujourd’hui que son projet commun de capture et de stockage du carbone avec Mercer International Inc. (Mercer) est passé à la phase 2 de l’ingénierie de base et de la conception (FEL-2). Également connue sous le nom de Pre-FEED, cette phase comprend l’ingénierie, l’estimation des coûts et l’analyse des risques afin d’évaluer la viabilité commerciale du projet. Mercer est un producteur mondial de produits forestiers d’origine durable, notamment de pâte à papier, de bois d’œuvre, de bois de construction, d’énergie verte basée sur la biomasse et de produits bioextractifs.

Le projet de captage du carbone vise les émissions de CO₂ biogène de l’usine de pâte à papier de Mercer à Peace River, où la biomasse (fibre) provient de forêts gérées de manière durable. Le passage à l’étape Pre-FEED permettra de poursuivre le développement de la conception intégrée, de l’estimation des coûts et de l’évaluation des risques, autant d’étapes clés vers une décision finale d’investissement et une éventuelle mise en œuvre. Cette étape reflète l’élan croissant en faveur de solutions de capture du carbone dans le secteur canadien des pâtes et papiers.

Matt Stevenson, directeur des revenus chez Svante, déclare que l’avancement du projet au stade pré-FEED démontre l’élan de l’entreprise dans le secteur des pâtes et papiers. « Nous sommes ravis de faire avancer ce projet avec Mercer à leur usine de Peace River à l’étape pré-FEED. Cela va démontrer la viabilité de notre technologie pour l’industrie des pâtes et papiers dans l’ouest du Canada, permettant ainsi l’élimination du carbone à grande échelle en travaillant en tandem avec la nature et soulignant notre engagement à fournir des solutions durables pour un avenir industriel. »

La technologie de capture du carbone de deuxième génération de Svante est conçue pour être déployée à l’échelle commerciale dans des environnements industriels tels que les usines de pâte à papier, soit des environnements où l’intégration doit être rentable, modulaire et résiliente à la variabilité opérationnelle. Alors que les efforts de décarbonisation s’intensifient dans l’industrie lourde, ce projet offre une occasion opportune de démontrer comment les systèmes de capture avancés peuvent être appliqués dans l’infrastructure existante.

Au cœur de la solution de Svante se trouve son système de filtre sorbant structuré, qui utilise des matériaux solides recouverts de cadres métallo-organiques (MOF), c’est-à-dire des nanomatériaux spécifiquement conçus pour capturer sélectivement les molécules de CO₂. Ces filtres représentent une évolution significative par rapport aux systèmes antérieurs de capture du carbone, car ils permettent de réduire les besoins en énergie et d’élargir l’applicabilité industrielle.

Principales caractéristiques techniques

Utilisant une nouvelle technologie de capture du carbone pour un déploiement commercial, la technologie de capture de deuxième génération de Svante maximise la chaleur résiduelle de faible qualité des usines de pâte à papier, réduisant la consommation d’énergie et augmentant le rapport coût-efficacité. Autres avantages de la technologie de Svante :

Traitement robuste des particules : les filtres adsorbants structurés sont très résistants à l’encrassement des particules, ce qui garantit des performances constantes dans les environnements difficiles des usines de pâte à papier.

les filtres adsorbants structurés sont très résistants à l’encrassement des particules, ce qui garantit des performances constantes dans les environnements difficiles des usines de pâte à papier. Une conception respectueuse de l’environnement : les matériaux sont exempts d’émissions toxiques et de sous-produits de dégradation. Les filtres à base de sorbant de la société sont conçus pour être recyclables, ce qui minimise l’impact sur l’environnement.

les matériaux sont exempts d’émissions toxiques et de sous-produits de dégradation. Les filtres à base de sorbant de la société sont conçus pour être recyclables, ce qui minimise l’impact sur l’environnement. Réponse rapide aux fluctuations opérationnelles : le processus de capture rapide de Svante s’adapte rapidement aux opérations intermittentes, éliminant ainsi le besoin de stockage et d’appoint de solvants liquides sur site.

le processus de capture rapide de Svante s’adapte rapidement aux opérations intermittentes, éliminant ainsi le besoin de stockage et d’appoint de solvants liquides sur site. Conception compacte et modulaire : minimise l’empreinte verticale et l’impact visuel de l’usine de capture, offrant des avantages significatifs pour l’intégration du site.

Autres points clés du projet

Exploitation de la production d’énergie propre de l’usine Mercer Peace River : les besoins énergétiques du projet seront satisfaits par de l’électricité à faible teneur en carbone produite sur place, la chaleur résiduelle récupérée augmentant encore les émissions nettes de CO₂ évitées.

les besoins énergétiques du projet seront satisfaits par de l’électricité à faible teneur en carbone produite sur place, la chaleur résiduelle récupérée augmentant encore les émissions nettes de CO₂ évitées. Fibres provenant de sources durables : l’usine s’approvisionne en fibres auprès de forêts gérées durablement et certifiées SFI.

l’usine s’approvisionne en fibres auprès de forêts gérées durablement et certifiées SFI. Stockage permanent et sûr du CO₂ dans les abondantes ressources de séquestration de l’Alberta : l’Alberta dispose de réservoirs géologiques abondants et éprouvés (des formations capables de stocker le CO₂ en toute sécurité) soutenus par un cadre réglementaire mis en place par le gouvernement, qui comprend des processus d’autorisation robustes et des outils de gestion de la responsabilité.

Bill Adams, directeur du développement durable chez Mercer, déclare : « La collaboration avec Svante reflète la volonté de Mercer de saisir les opportunités d’innovation climatique qui s’alignent sur nos objectifs commerciaux. L’examen de la capture du carbone dans une usine commerciale nous donne une occasion précieuse d’évaluer son potentiel à long terme, à la fois pour nos propres opérations et pour faire progresser les voies de décarbonisation dans l’ensemble de l’industrie. »

Ce projet représente une étape importante pour permettre le captage industriel du carbone dans le secteur des pâtes et papiers au Canada, en faisant progresser les solutions climatiques pratiques du concept au déploiement potentiel.

À propos de Svante

Svante est un fournisseur de premier plan de solutions de captage et d’élimination du carbone axé sur des objectifs précis. Basée à Vancouver, au Canada, l’entreprise, fabrique des filtres nanotechnologiques et des contacteurs rotatifs modulaires qui capturent et éliminent le CO 2 des émissions industrielles et de l’air d’une manière respectueuse de l’environnement. Svante fait partie de la liste des Top Greentech Companies of 2025 de TIME & Statista, de la liste 2025 Global Cleantech 100 , de la liste XB100 – World’s Top 100 Deep Tech Companies de la XPRIZE Foundation, et a été classée deuxième parmi les entreprises privées dans le classement Future 50 Fastest Growing Sustainable Companies de Corporate Knights.

Pour en savoir plus, visitez www.svanteinc.com et suivez Svante sur LinkedIn à l'adresse www.linkedin.com/svantesolutions.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.