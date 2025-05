REI Super wählt SS&C für die Altersvorsorgeverwaltung aus

WINDSOR, Conn.--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) gab heute bekannt, dass REI Super („REI“), der Pensionsfonds für die australische Immobilienbranche, eine langfristige Vereinbarung über eine Partnerschaft mit SS&C unterzeichnet hat. REI hat SS&C nach einem Ausschreibungsverfahren als Fondsverwalter ausgewählt.

SS&C Global Investor & Distribution Solutions (GIDS) wird REI mit Dienstleistungen im Bereich der Altersvorsorgeverwaltung und optimierter Betriebsunterstützung für seine 24.000 Mitglieder in ganz Australien unterstützen. REI wird von der lokalen Verwaltungskompetenz von SS&C profitieren, die durch globale Investitionen in digitale Servicekanäle, Automatisierung und künstliche Intelligenz unterstützt wird, um das Erlebnis für die Mitglieder zu verbessern.

„Als einer der ältesten Pensionsfonds Australiens liegt unser Fokus seit jeher auf der Betreuung unserer Mitglieder“, erklärte Jarrod Coysh, CEO von REI Super. „Die umfassende Erfahrung von SS&C in der Fondsverwaltung und seine innovative Technologie machen das Unternehmen zum idealen Partner für den operativen Bereich, um die Anforderungen unserer Mitglieder bestmöglich zu erfüllen.“

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit REI Super“, erklärte Shaun McKenna, Head of GIDS Australia bei SS&C Technologies. „Angesichts des anhaltenden Wachstums der Altersvorsorgebranche und der sich wandelnden regulatorischen Rahmenbedingungen ist es für Fonds unerlässlich, den richtigen externen Partner auszuwählen, um ihren operativen Anforderungen gerecht zu werden. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit REI, um deren Mitgliedern erstklassige Erlebnisse zu bieten. “

SS&C ist so aufgestellt, dass das Unternehmen bis Ende 2025 über 1,6 Millionen Rentenversicherte und Vermögenskonten in ganz Australien betreuen kann, was einem verwalteten Vermögen von 180 Mrd. AUD entspricht. Der australische Markt stellt für SS&C einen wichtigen Wachstumsmarkt dar. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, in der zweiten Jahreshälfte weitere lokale Kapazitäten, Mitarbeiter und Büroflächen zu schaffen, um der gestiegenen regionalen Nachfrage gerecht zu werden. Die Stärkung der Präsenz von SS&C wird das wachsende Team von Mitarbeitern in Australien unterstützen, das bis zum dritten Quartal auf fast 2.000 Mitarbeiter anwachsen soll. Die fortgesetzten Investitionen von SS&C in der Region unterstreichen das Engagement des Unternehmens, Australiens führender Partner für die Verwaltung von Altersvorsorgeprodukten zu werden.

Über REI Super

REI Super ist der führende Branchen-Superfonds für die Immobilienbranche in Australien. REI Super wurde 1975 von und für die Immobilienbranche gegründet und bietet seinen Mitgliedern und Arbeitgebern seit über 50 Jahren maßgeschneiderte Dienstleistungen und Investitionsrenditen. REI Super bietet über 24.000 Australiern Altersvorsorge- und Rentenprodukte, Versicherungsprodukte sowie Finanzberatung an.

Über SS&C Technologies

SS&C ist ein globaler Anbieter von Dienstleistungen und Software für die Finanzdienstleistungs- und Gesundheitsbranche. SS&C wurde 1986 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Windsor, Connecticut, und verfügt über Niederlassungen weltweit. Über 22.000 Finanzdienstleister und Gesundheitsorganisationen, von den weltweit größten Unternehmen bis hin zu kleinen und mittelständischen Betrieben, vertrauen auf die Expertise, Größe und Technologie von SS&C.

