Vind en koop met AI: Visa onthult nieuw handelstijdperk

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--AI verandert de manier waarop we winkelen en betalen. Visa levert de kracht van haar netwerk en tientallen jaren expertise om vertrouwen en veiligheid te brengen in AI-gedreven handel. Visa Intelligent Commerce werd vandaag geïntroduceerd op de Visa Global Product Drop en maakt het voor AI mogelijk om te vinden en te kopen. Het is een baanbrekend nieuw initiatief dat het betaalnetwerk van Visa openstelt voor de ontwikkelaars en technici die de fundamentele AI-agenten bouwen om de handel te transformeren.

