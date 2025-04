CARFAX Canada et Kijiji s’associent pour améliorer l’évaluation des véhicules

LONDON, Ontario--(BUSINESS WIRE)--CARFAX Canada, le principal fournisseur de renseignements sur l’historique et l’évaluation des véhicules au pays, et Kijiji, la référence de choix pour les Canadiens et Canadiennes qui recherchent une expérience de magasinage sans heurts, sont heureux d’annoncer un nouveau partenariat. Cette collaboration vise à aider la population canadienne à acheter et à vendre des véhicules d’occasion en toute confiance en leur fournissant des renseignements fiables sur les prix.

L’intégration de la capacité d’évaluation exhaustive de CARFAX Canada à la plateforme de Kijiji aidera les Canadiens et Canadiennes à prendre des décisions plus éclairées à l’égard des véhicules d’occasion. En fournissant le prix moyen sur le marché pour chaque véhicule en vente sur Kijiji, CARFAX Canada permet aux vendeurs de fixer des prix concurrentiels et aux acheteurs de s’assurer qu’ils ne sont pas en train de se faire avoir.

« Déterminer le prix exact d’un véhicule en particulier peut être l’un des aspects les plus difficiles de l’achat et de la vente de véhicules d’occasion », a déclaré Shawn Vording, président de CARFAX Canada. « Comme les changements économiques ont une incidence sur les prix en temps réel, notre partenariat avec Kijiji est plus important que jamais pour rendre l’évaluation des véhicules plus transparente et facile à comprendre. »

Le prix moyen sur le marché de CARFAX Canada se fonde sur des transactions réelles pour des véhicules similaires en condition moyenne, pas seulement sur les prix demandés. Ce prix s’ajuste dynamiquement en tenant compte de facteurs comme l’année, la marque, le modèle, la finition, le kilométrage, l’emplacement et les fluctuations du marché en temps réel. En tirant parti de sa vaste base de données sur les véhicules, qui se compose de milliards de dossiers, CARFAX Canada est en mesure d’indiquer la valeur d’un véhicule de façon plus précise et réaliste.

Grâce à cette intégration, Kijiji compare le prix moyen sur le marché de CARFAX Canada au prix demandé par les vendeurs sur la plateforme. Une cote allant de « Super prix » à « Prix élevé » est ensuite attribuée à l’annonce en fonction de cette comparaison, ce qui fournit autant aux acheteurs qu’aux vendeurs les renseignements nécessaires pour conclure la transaction en toute confiance.

« Chez Kijiji, notre objectif est de simplifier l’achat de véhicules pour l’ensemble des Canadiens et Canadiennes, » a déclaré Leanne Kripp, directrice des ventes chez Kijiji. « L’intégration des données d’évaluation fiables de CARFAX Canada nous permet d’offrir encore plus de valeur et de transparence à nos utilisateurs, car elle leur permet de mieux comprendre les prix des véhicules d’occasion. En fin de compte, cette collaboration facilite leur expérience de magasinage. »

Les Canadiens et Canadiennes qui cherchent à acheter ou à vendre un véhicule d’occasion en s’appuyant sur les données fournies par CARFAX Canada peuvent visiter kijiji.ca pour profiter de cette fonction et magasiner de façon plus éclairée avec confiance.

À propos de Kijiji Canada

Chef de file depuis 2005, Kijiji aide les Canadiens et Canadiennes à gagner de l’argent et à profiter d’offres exceptionnelles dans leur communauté. Nous couvrons plus de 400 catégories, de la maison à l’immobilier, en passant par l’automobile et bien plus encore, pour permettre à des millions de Canadiens et Canadiennes de magasiner localement et de façon durable. Nous sommes le marché automobile le plus visité au Canada.

Kijiji offre également un éventail de solutions automobiles et commerciales adaptées à tous les besoins d’affaires. Nous favorisons les relations entre des entreprises et une clientèle désireuse d’acheter, ce qui fait de Kijiji une plateforme publicitaire de choix au Canada.

Kijiji appartient à Adevinta, spécialiste mondial des petites annonces en ligne et chef de file en matière de durabilité avec plus de 40 produits dans 14 pays.

www.kijiji.ca

