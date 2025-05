Taizhou Power Supply Company se place à l'avant-garde d'un mode de vie durable en faisant des îles Tachen les premières îles chinoises décarbonées

TAIZHOU, Chine--(BUSINESS WIRE)--Taizhou Power Supply Company annonce que les îles Tachen, situées à 29 milles marins à l’est de la ville de Taizhou, dans la province du Zhejiang, dans l’est de la Chine, sont officiellement devenues les premières îles zéro carbone de la Chine. De la cuisson des repas à l’éclairage des maisons, chaque aspect de la vie y est désormais entièrement alimenté par l’énergie éolienne renouvelable, ce qui en fait un pionnier national d'un mode de vie durable.

Historiquement connues comme le terrain d’essai des éoliennes chinoises de première génération, les îles Tachen sont devenues le parfait exemple de l’innovation verte. Grâce à une série de technologies de pointe et à la modernisation des infrastructures, les îles ont réussi à atteindre l’objectif de zéro émission de carbone, incarnant ainsi les aspirations de la Chine à un avenir plus vert.

Mao Haiming, responsable de Haichao Homestay sur les îles Tachen, explique comment son entreprise a embrassé cette transformation :

« J’ai démarré ma première activité de logement chez l'habitant en 2018. La clé pour le rendre entièrement électrique était la cuisine », a-t-il expliqué. « Nous n’utilisons que de l’électricité, pas de gaz ni d’autres sources d’énergie. C’est pourquoi nous l’appelons un logement chez l'habitant entièrement électrique, car il exclusivement alimenté par de l’énergie propre. »

Pour encourager un comportement durable, les clients reçoivent une « Green Island Rewards Card » au moment de l’enregistrement. En participant à des activités respectueuses de l’environnement, ils peuvent gagner des points à échanger contre des récompenses, comme la location gratuite de vélos, offrant ainsi un moyen attrayant de découvrir le mode de vie décarboné de l’île.

Aujourd’hui, les îles Tachen comptent 32 logements chez l'habitant entièrement électriques, toutes alimentées par de l’électricité produite par l’éolien, ce qui réduit les coûts énergétiques de près de 20 %.

Les résidents et les touristes adoptent ce mode de vie plus propre. Les îles proposent diverses options de transport écologiques, à la fois sur terre et en mer. La plupart des véhicules portent des plaques d'immatriculation vertes d'alimentation électrique, et des bus électriques gratuits sont disponibles pour soutenir la mobilité quotidienne.

Un chauffeur de bus électrique déclare : « Notre électricité provient directement des éoliennes, ici même, sur l’île du Haut Tachen. Deux turbines suffisent à générer l'énergie nécessaire pour les îles du Haut et du Bas Tachen. Même en été, nous n'avons besoin que d'une recharge rapide de 30 minutes. Les coûts quotidiens de l’énergie sont d’environ 100 yuans par autobus, ce qui est nettement plus économique que les véhicules fonctionnant au carburant ».

Soutenues par de solides ressources éoliennes et un système énergétique optimisé construit par Taizhou Power Supply Company, les îles Tachen sont devenues un modèle de transformation verte, établissant une nouvelle référence en matière de vie durable dans les îles chinoises.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.