Taizhou Power Supply Company alimente Dachen, la première île chinoise sans émission de carbone, pour promouvoir l'avenir de l'énergie propre

TAIZHOU, Chine--(BUSINESS WIRE)--La Taizhou Power Supply Company, filiale de la State Grid Zhejiang Electric Power Company, est fière d'annoncer que la transformation de l'île de Dachen en la première île chinoise à zéro émission de carbone a été couronnée de succès. Dachen est une preuve vivante de ce à quoi peut ressembler une communauté entièrement alimentée en énergie verte - de la cuisine et de l'éclairage électriques aux industries alimentées par des énergies renouvelables.

Située à 29 milles nautiques de la côte de Taizhou, dans la province du Zhejiang, l'île de Dachen est composée de deux îlots : le Dachen supérieur et le Dachen inférieur. Bien que l'île soit à deux heures de bateau du continent, elle est à l'avant-garde de la transformation de l'énergie verte en Chine.

Autrefois site d'essai pour les premières éoliennes, Dachen exploite aujourd'hui certaines des technologies énergétiques les plus avancées au monde, notamment un système pionnier de transmission d'énergie flexible à basse fréquence de 20 Hz, une première à l'échelle internationale.

« Ce système réduit la demande de puissance de charge des câbles sous-marins, diminue les coûts d'investissement et stabilise le réseau », a déclaré Zhang Ye, directeur adjoint de State Grid Zhejiang Taizhou Power Supply Company. « Il s'agit d'une percée majeure pour la transmission de l'énergie éolienne en mer sur de longues distances. »

Le parcours de l'île, qui est passée de la pénurie à l'excédent d'énergie, est tout aussi fascinant. Dans le passé, Dachen s'appuyait sur des générateurs diesel et s'éteignait la nuit. Cette situation a commencé à changer en 2009, lorsque l'île est passée à l'énergie éolienne. Aujourd'hui, Dachen produit plus de 60 millions de kilowattheures d'électricité propre par an, soit six fois plus que ses propres besoins, l'excédent étant renvoyé sur le continent.

Trois pales de turbine hors d'usage se dressent désormais à l'extérieur de la centrale électrique de l'île, comme autant de symboles discrets de cette transformation. « Nous ne sommes pas seulement neutres en carbone, nous sommes aussi des exportateurs d'électricité », a déclaré Jiang Weijian, directeur de la centrale.

Ce changement d'énergie profite aux industries locales. Le tambour jaune, emblématique de l'île, est désormais élevé à l'aide de systèmes électriques, qui remplacent le diesel et réduisent les coûts et les émissions. Le tourisme s'est également développé, les visiteurs étant attirés par les logements électriques, les transports verts et les infrastructures entièrement renouvelables de Dachen.

La transformation de Dachen met en évidence le leadership de Taizhou Power Supply Company en matière d'innovation dans le domaine de l'énergie propre. De ses turbines offshore à sa technologie de réseau pionnière, l'île de Dachen est un phare pour les ambitions de la Chine en matière d'énergie propre, prouvant qu'un avenir net zéro n'est pas un rêve lointain, mais une réalité opérationnelle.

