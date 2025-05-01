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運用人工智慧購物：Visa揭開新商務時代的面紗

  • 這項計畫的合作夥伴包括Anthropic、IBM、Microsoft、Mistral AI、OpenAI、Perplexity、Samsung、Stripe等知名公司
  • 人工智慧助力購物，可創造更加個人化、安全、方便的消費者體驗

Visa Intelligent Commerce——運用人工智慧購物

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 人工智慧正在改變我們購物與付款的方式。Visa運用其網絡的力量以及數十年的專業經驗，讓人工智慧輔助商務更加安全可靠。今天，Visa在其全球產品發表會 (Visa Global Product Drop) 上推出Visa Intelligent Commerce，讓人工智慧幫助消費者選擇並購買商品。Visa以這項突破性的新創之舉，向打造改變商務模式的人工智慧代理基礎之開發者與工程師敞開Visa付款網絡的大門。

「要不了多久，消費者便能用人工智慧代理代替他們瀏覽、選擇、購買商品並加以管理。」Visa產品及策略長Jack Forestell說，「由這些代理進行付款，​不僅要取得使用者的信任，還要取得銀行及商家的信任。」

「就像過去購物模式從實體店轉移到網上、再從網上轉移到行動設備上，Visa將再次為新商務時代建立新的標準。」Forestell說，「現在，有了Visa Intelligent Commerce，人工智慧代理可以根據消費者預先設定的偏好為他們搜尋、選擇並購買商品。每一位消費者自訂購物條件，然後由Visa幫他們完成剩下的工作。」

為人工智慧商務創造值得信賴的未來

很快地，數百萬人即將依賴人工智慧尋找他們喜愛的毛衣、研究新的度假地點或是完成購物清單。Visa將消除支付本身的障礙，在人工智慧驅動的世界中以安全可靠的方式進行交易不再是個夢想。

Visa Intelligent Commerce建構在30多年的專業經驗之上，與人工智慧和機器學習協力管理風險及詐欺，提供安全可靠的付款體驗。Visa與人工智慧產業領導者Anthropic、IBM、Microsoft、Mistral AI、OpenAI、Perplexity、Samsung、Stripe等公司合作，將個人化的安全人工智慧商務推廣到全球各地。

「我們引領人工智慧創新的公司合作，鼓勵人工智慧平台參與、支援新的付款辦法，並將安全可靠視為首要考量。」Forestell補充道，「 我們與合作夥伴全心擁抱人工智慧變革商務、支付和企業方方面面的潛力。」

為消費者、商家和開發者賦能

截至目前為止，人工智慧商務還是一個相對陌生的未來主義式概念。Visa將把人工智慧商務轉變成令商家和消費者感到流暢、安全和個人化的體驗。

Visa Intelligent Commerce為各人工智慧平台提供一套經整合的API和商務合作夥伴計畫，讓開發者安全地大規模採用Visa的人工智慧商務功能。

Visa Intelligent Commerce將提供：

  • 人工智慧信用卡：用標記化的數位憑證取代信用卡詳細資料，提高消費者的安全性並簡化開發者的支付流程。他們確認消費者選擇的代理可以代表消費者行事，並為人工智慧商務進行身分驗證。只有消費者可以向代理下達行動指令以及指示何時啟動支付憑證。
  • 人工智慧輔助個人化：消費者掌握主導權。經消費者同意，分享消費者的基本Visa消費和購買意見，以提高代理的表現並個人化購物建議。
  • 人工智慧付款，簡單安全：消費者可以輕鬆設定消費上限和條件，提供代理交易明確的指示。與Visa即時共享商務訊號，使Visa能夠控制交易並協助管理糾紛。

Visa的支付技術（包括標記化和身分驗證API）將協助確保交易安全無縫，讓消費者有信心使用人工智慧購物。Visa協助管理詐欺的經驗長達數十年、擁有強大的資料平台，正在利用這些經驗來推動Visa Intelligent Commerce計畫。

如欲進一步認識Visa Intelligent Commerce，請造訪：visa.com/intelligentcommerce。

關於Visa

Visa （紐約證券交易所代號：V）是數位支付領域的全球領導者，為200多個國家和地區的消費者、商家、金融機構和政府機構提供便利的支付交易。我們的使命是透過最創新、便捷、可靠和安全的支付網路連結世界，促進個人、企業和經濟的蓬勃發展。我們相信經濟與世界各地每個人息息相關，能夠改善每個人的生活，並認為連通性是未來貨幣流動的基礎。如欲瞭解更多資訊，請造訪Visa.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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媒體聯絡人
Conor Febos
cfebos@visa.com

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