REI Super sceglie SS&C per l’amministrazione del superannuation

WINDSOR, Conn.--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) oggi ha annunciato che REI Super (“REI”), il fondo d’investimento del superannuation (piano pensionistico individuale, detto anche “super”) per il settore immobiliare australiano, ha concluso un accordo a lungo termine per collaborare con SS&C. REI ha scelto SS&C come amministratore del fondo d’investimento al termine di una gara di appalto.

SS&C Global Investor & Distribution Solutions (GIDS) fornirà a REI servizi di amministrazione del super e supporto a operazioni semplificate per i suoi 24.000 membri in Australia. REI si avvantaggerà della competenza di SS&C nell’amministrazione locale, supportata dal suo investimento globale in canali di servizio digitali, automazione e intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza dei membri.

“In quanto uno dei fondi d’investimento super australiani di più lunga data, il nostro obiettivo prioritario è da sempre rispondere nel miglior modo possibile alle esigenze dei nostri membri”, spiega Jarrod Coysh, Ceo di REI Super. “La lunga storia comprovata di risultati positivi ottenuti da SS&C nell’amministrazione di fondi d’investimento e la sua tecnologia innovativa ne fa il partner ideale nelle operazioni per aiutarci a conseguirlo”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.