AI助力消费者寻找和购买:Visa开启商业新时代

合作企业包括Anthropic、IBM、Microsoft、Mistral AI、OpenAI、Perplexity、Samsung、Stripe等行业领军者

AI赋能的购物体验将更加个性化、安全且便捷

Visa Intelligent Commerce - AI助力消费者购物

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- AI正在重塑购物与支付方式。Visa正凭借其全球网络与数十年专业积淀,为AI驱动的商业生态构建信任与安全基石。在今日举办的Visa全球产品发布会上亮相的Visa Intelligent Commerce实现了AI辅助的智能寻购功能。此开创性新举措将Visa的支付网络开放给开发人员和工程师,助力开发改变商业模式的基础AI代理。 Visa首席产品与战略官Jack Forestell表示,“AI代理很快将能代表用户完成浏览、选购、支付及售后管理等流程。这些代理必须获得用户、银行与商户的三方信任,才能处理支付业务。” Forestell强调说,“正如从实体购物转向线上、再从线上转向移动支付的时代变革,Visa正在设定商业新时代的标准。现在通过Visa Intelligent Commerce,AI代理能根据用户预设偏好完成智能寻购。消费者负责设定权限边界,Visa则帮助处理其余环节。” 构建可信的AI商业未来 很快将有数百万人依赖AI挑选毛衣、规划度假或采购日用品。Visa将消除支付环节的繁琐事项,确保AI驱动世界的每笔交易安全可靠。 Visa Intelligent Commerce凝聚30多年的专业经验,利用AI和机器学习管理风险和欺诈,实现安全可靠的支付体验。Visa正携手Anthropic、IBM、 Microsoft、Mistral AI、OpenAI、Perplexity、Samsung、Stripe等AI行业领导者,共同推动全球范围内的个性化安全AI商业生态。 Forestell 补充说,“我们正与AI创新前沿企业合作,鼓励AI平台参与,在确保安全信任的前提下探索新型支付方式。Visa与合作伙伴全力拥抱AI变革商业、支付与商业全链路的潜力。” 赋能消费者、商户与开发者 Visa将把当前尚属前沿概念的AI商务,转化为商户与消费者皆可享用的无缝、安全、个性化体验。 Visa Intelligent Commerce为AI平台带来全套集成API接口与商业合作伙伴计划,助力开发者安全地规模化部署AI商务功能。 Visa Intelligent Commerce包括: AI就绪卡: 代币化数字凭证取代银行卡信息,增强消费者安全,简化开发人员的支付流程。该系统确认消费者选择的代理可以代表消费者行事,并将身份验证引入AI商务。只有消费者才能指示代理进行的操作以及何时激活支付凭证。

AI支持的个性化: 消费者自主掌控。在授权范围内共享基本的Visa消费洞察数据,提高代理性能并提供个性化的购物建议。

消费者自主掌控。在授权范围内共享基本的Visa消费洞察数据,提高代理性能并提供个性化的购物建议。 简单安全的AI支付:消费者能够轻松设置消费限额和条件,为代理交易提供明确指导。 交易信号与Visa实时共享,使Visa能够实施交易控制并帮助管理纠纷。 令牌化和身份验证API等Visa支付技术有助于实现安全、无缝交易,让消费者放心使用AI购物。 凭借在欺诈管控方面的数十年经验以及强大的数据平台,Visa正在运用这些优势推动Visa Intelligent Commerce计划。 有关Visa Intelligent Commerce的更多信息,请访问visa.com/intelligentcommerce。 关于Visa Visa(NYSE: V)是全球数字支付领导者,交易服务覆盖200多个国家和地区的消费者、商户、金融机构及政府机构。我们致力于通过创新、便捷、可靠且安全的支付网络连接世界,推动个体、企业与经济体的繁荣发展。我们相信,普惠性经济将造福全球,而支付可及性是资金流动未来的基石。要了解更多资讯,请访问Visa.com。 免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Visa全球新品发布活动定于4月30日举行 旧金山--( BUSINESS WIRE )--(美国商业资讯)-- Visa今日宣布,其新品发布活动定于4月30日在旧金山举行。在此次活动中,Visa首席执行官Ryan McInerney和Visa首席产品与战略官Jack Forestell将登台亮相,公布有望改变下一代商业格局的新产品、解决方案以及技术合作伙伴。 Jack Forestell表示:“去年,我们推出了一系列新的解决方案,旨在重塑消费者与卡片的交互方式。今年我们将在此基础上更进一步,深入探索由AI驱动的商业世界。” 如需观看Visa 2025年的产品发布活动,了解更多关于未来商业的信息,请点击此处注册观看直播。 关于Visa Visa (NYSE: V)是数字支付领域的全球领导者,为200多个国家和地区的消费者、商家、金融机构和政府机构之间的支付交易提供便利。我们的使命是通过创新、便捷、可靠和安全的支付网络连接世界,促进个人、企业和经济的蓬勃发展。我们相信经济与世界各地每个人息息相关并能改善每个人的生活,并认为连通性是未来货币流动的基础。如需了解更多信息,请访问Visa.com。 免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。...