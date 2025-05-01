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AI助力消费者寻找和购买：Visa开启商业新时代

  • 合作企业包括Anthropic、IBM、Microsoft、Mistral AI、OpenAI、Perplexity、Samsung、Stripe等行业领军者
  • AI赋能的购物体验将更加个性化、安全且便捷

Visa Intelligent Commerce - AI助力消费者购物

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- AI正在重塑购物与支付方式。Visa正凭借其全球网络与数十年专业积淀，为AI驱动的商业生态构建信任与安全基石。在今日举办的Visa全球产品发布会上亮相的Visa Intelligent Commerce实现了AI辅助的智能寻购功能。此开创性新举措将Visa的支付网络开放给开发人员和工程师，助力开发改变商业模式的基础AI代理。

Visa首席产品与战略官Jack Forestell表示，“AI代理很快将能代表用户完成浏览、选购、支付及售后管理等流程。这些代理必须获得用户、银行与商户的三方信任，才能处理支付业务。”

Forestell强调说，“正如从实体购物转向线上、再从线上转向移动支付的时代变革，Visa正在设定商业新时代的标准。现在通过Visa Intelligent Commerce，AI代理能根据用户预设偏好完成智能寻购。消费者负责设定权限边界，Visa则帮助处理其余环节。”

构建可信的AI商业未来

很快将有数百万人依赖AI挑选毛衣、规划度假或采购日用品。Visa将消除支付环节的繁琐事项，确保AI驱动世界的每笔交易安全可靠。

Visa Intelligent Commerce凝聚30多年的专业经验，利用AI和机器学习管理风险和欺诈，实现安全可靠的支付体验。Visa正携手Anthropic、IBM、 Microsoft、Mistral AI、OpenAI、Perplexity、Samsung、Stripe等AI行业领导者，共同推动全球范围内的个性化安全AI商业生态。

Forestell 补充说，“我们正与AI创新前沿企业合作，鼓励AI平台参与，在确保安全信任的前提下探索新型支付方式。Visa与合作伙伴全力拥抱AI变革商业、支付与商业全链路的潜力。”

赋能消费者、商户与开发者

Visa将把当前尚属前沿概念的AI商务，转化为商户与消费者皆可享用的无缝、安全、个性化体验。

Visa Intelligent Commerce为AI平台带来全套集成API接口与商业合作伙伴计划，助力开发者安全地规模化部署AI商务功能。

Visa Intelligent Commerce包括：

  • AI就绪卡：代币化数字凭证取代银行卡信息，增强消费者安全，简化开发人员的支付流程。该系统确认消费者选择的代理可以代表消费者行事，并将身份验证引入AI商务。只有消费者才能指示代理进行的操作以及何时激活支付凭证。
  • AI支持的个性化：消费者自主掌控。在授权范围内共享基本的Visa消费洞察数据，提高代理性能并提供个性化的购物建议。
  • 简单安全的AI支付：消费者能够轻松设置消费限额和条件，为代理交易提供明确指导。 交易信号与Visa实时共享，使Visa能够实施交易控制并帮助管理纠纷。

令牌化和身份验证API等Visa支付技术有助于实现安全、无缝交易，让消费者放心使用AI购物。 凭借在欺诈管控方面的数十年经验以及强大的数据平台，Visa正在运用这些优势推动Visa Intelligent Commerce计划。

有关Visa Intelligent Commerce的更多信息，请访问visa.com/intelligentcommerce。

关于Visa

Visa（NYSE: V）是全球数字支付领导者，交易服务覆盖200多个国家和地区的消费者、商户、金融机构及政府机构。我们致力于通过创新、便捷、可靠且安全的支付网络连接世界，推动个体、企业与经济体的繁荣发展。我们相信，普惠性经济将造福全球，而支付可及性是资金流动未来的基石。要了解更多资讯，请访问Visa.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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Conor Febos
cfebos@visa.com

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