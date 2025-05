Taizhou Power Supply Company trasforma Dachen nella prima isola a zero emissioni della Cina, pioniere di uno stile di vita sostenibile

TAIZHOU, Cina--(BUSINESS WIRE)--Taizhou Power Supply Company ha annunciato che l'isola di Dachen, situata a 29 miglia nautiche a est di Taizhou City nella Provincia di Zhejiang, Cina Orientale, è diventata ufficialmente la prima isola cinese a zero emissioni. Dalla preparazione dei pasti all'illuminazione delle abitazioni, ogni aspetto della vita sull'isola è oggi interamente alimentato da energia eolica rinnovabile, rendendo l'isola il primo territorio cinese con uno stile di vita sostenibile.

Storicamente nota come area sperimentale per le pale eoliche di prima generazione in Cina, l'isola di Dachen si è trasformata in un brillante esempio di innovazione ecologica. Grazie a una serie di tecnologie e miglioramenti infrastrutturali all'avanguardia, l'isola è riuscita con successo a raggiungere il livello di zero emissioni di carbonio, incarnando così le più ampie aspirazioni della Cina per un futuro più sostenibile.

