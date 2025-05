Svante en Mercer International gaan door met koolstofafvangproject in de pulpfabriek in Alberta

VANCOUVER, Brits-Columbia--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. (Svante), een leider op het gebied van koolstofafvang- en verwijderingstechnologie, kondigde vandaag aan dat het haar gezamenlijke koolstofafvang- en opslagproject met Mercer International Inc. (Mercer) voortzet naar de Front-end Engineering en Design Fase 2 (FEL-2). Deze fase, ook bekend als Pre-FEED, omvat engineering, kostenbegroting en risicoanalyse om de commerciële mogelijkheden van het project te beoordelen. Mercer is een wereldwijde producent van duurzaam geproduceerde bosproducten, waaronder pulp, timmerhout, massief hout, groene biomassa-energie en bio-extracten.

Het koolstofafvangproject is gericht op de uitstoot van biogeen CO 2 door de pulpfabriek van Mercer Peace River, waar de biomassa (vezels) uit duurzaam beheerde bossen komt.

