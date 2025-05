Trouver et acheter avec l'IA : Visa annonce une nouvelle ère commerciale

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--L'IA transforme notre façon d'acheter et de payer. Visa met à profit la puissance de son réseau et son expertise de plusieurs décennies pour apporter confiance et sécurité au commerce alimenté par l'IA. Présenté aujourd'hui lors de l'évènement mondial Product Drop de Visa, Visa Intelligent Commerce permet à l'IA de trouver et d'acheter. Il s'agit d'une nouvelle initiative révolutionnaire qui ouvre le réseau de paiement de Visa aux développeurs et aux ingénieurs, créateurs des agents fondamentaux d'IA qui transforment le commerce.

« Bientôt, les gens auront des agents d'IA qui navigueront, sélectionneront, achèteront et géreront en leur nom », a déclaré Jack Forestell, Chief Product et Strategy Officer de Visa. « Ol faudra faire confirance à ces agents pour les paiements, non seulement des utilisateurs mais aussi pour ceux des banques et des vendeurs ».

« Tout comme le passage de l'achat physique à l'achat en ligne, et de l'achat en ligne à l'achat mobile, Visa fixe une nouvelle norme dans cette nouvelle ère de commerce », a déclaré M. Forestell. « Désormais, avec Visa Intelligent Commerce, des agents d'IA peuvent trouver et faire des achats pour les consommateurs en fonction de leurs préférences présélectionnées. Chaque consommateur fixe les limites, et Visa se charge de gérer le reste ».

Créer un avenir de confiance pour le commerce de l'IA

Des millions de personnes se fieront bientôt à l'IA pour trouver le pull parfait, rechercher un nouveau lieu de vacances ou faire leur liste d'épicerie. Visa éliminera les points de friction liés au paiement lui-même, ce qui permettra d'effectuer des transactions dans un monde alimenté par l'IA d'une manière sûre et fiable.

Visa Intelligent Commerce repose sur plus de 30 ans d'expertise dans le domaine de l'IA et de l'apprentissage automatique pour gérer le risque et la fraude et permettre des expériences de paiement sûres et sécurisées. En collaboration avec les leaders de de l'IA, notamment Anthropic, IBM, Microsoft, Mistral AI, OpenAI, Perplexity, Samsung, Stripe, etc., Visa permettra un commerce personnalisé et sécurisé par l'IA à l'échelle mondiale.

« Nous travaillons avec des entreprises à la pointe de l'innovation en matière d'IA afin d'encourager l'utilisation des plateformes d'IA et soutenir de nouvelles méthodes de paiement, la sécurité et la confiance étant notre priorité absolue », a ajouté M. Forestell. « Avec nos partenaires, nous sommes pleinement conscients du potentiel de l'IA pour transformer tous les aspects du commerce, des paiements et des affaires ».

Donner du pouvoir aux consommateurs, aux commerçants et aux développeurs

Visa permettra de faire passer le commerce de l'IA d'un concept futuriste et relativement inconnu actuellement, à une expérience sans faille, sécurisée et personnalisée tant pour les commerçants que pour les consommateurs.

Visa Intelligent Commerce apporte aux plateformes d'IA une suite d'API intégrées et un programme de partenaires commerciaux, qui permettront aux développeurs de déployer les capacités du commerce de Visa par l'IA en toute sécurité et de manière évolutive.

Visa Intelligent Commerce propose :

Des cartes AI-ready : elles remplacent les données de la carte par des identifiants numériques tokenisés, ce qui renforce la sécurité pour les consommateurs et simplifie les processus de paiement pour les développeurs. Elles confirment que l'agent choisi par le consommateur est autorisé à agir en son nom et à introduire la vérification de l'identité dans le commerce de l'IA. Seul le consommateur peut indiquer à l'agent ce qu'il doit faire et quand il doit activer un justificatif de paiement.

La personnalisation par l'IA : Le consommateur garde le contrôle. Les consommateurs partagent, avec leur consentement, des informations de base sur les dépenses et les achats effectués avec Visa afin d'améliorer les performances des agents et personnaliser les recommandations d'achat.

IA de paiement simple et sécurisée : elle permet aux consommateurs de fixer facilement des limites et des conditions de dépenses, en fournissant des règles claires pour les transactions des agents. Les signaux du commerce sont partagés en temps réel avec Visa, ce qui permet à Visa d'effectuer des contrôles sur les transactions et d'aider à gérer les litiges.

Les technologies de paiement de Visa, notamment les API de tokenisation et d'authentification, permettront de sécuriser les transactions et de les rendre transparentes, ce qui insufflera de la confiance aux consommateurs qui utilisent l'IA pour faire leurs achats. Visa possède des décennies d'expérience dans la gestion de la fraude, ainsi qu'une robuste plateforme de données, et c'est cette expérience qui permettra de mettre en œuvre le programme Visa Intelligent Commerce.

Pour de plus amples informations sur Visa Intelligent Commerce, rendez-vous sur visa.com/intelligentcommerce.

À propos de Visa

Visa (NYSE : V) est un leader mondial des paiements numériques qui facilite les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de connecter le monde grâce au réseau de paiements le plus innovant, le plus pratique, le plus fiable et le plus sûr, en permettant aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous pensons que les économies qui incluent chacun partout, encouragent chacun partout et considèrent l'accès comme fondamental pour l'avenir du déplacement d'espèces. Pour en savoir plus, consultez le site Visa.com.

