拥抱未来：Visa宣布进入AI商务新时代

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Visa全球产品发布会展示未来的商业模式，强大的AI技术让消费者可以通过AI进行搜索和购买，同时还推出新的战略合作伙伴关系和产品创新。

Visa首席执行官Ryan McInerney表示，“新兴支付方式的涌现，必须依托于永续运转的支付网络，该网络要安全可靠、可扩展且持续创新。我们正汇聚Visa网络的力量与数十年专业积淀，推出变革商业形态的新产品与解决方案，为AI支付注入信任与安全保障。”

产品路线图

Visa以AI和数字商业的组合揭幕本次全球产品发布，分享了这一融合将彻底改变消费者发现和购买产品服务的方式。在不久的将来，消费者可授权AI代理完成浏览、筛选、购买及售后管理等流程。要实现这一愿景，代理必须获得用户、银行和商家的三重支付信任。Visa将通过简化合作伙伴（包括AI平台、科技企业、银行、金融科技公司、商户等）接入Visa网络的流程，为AI商业生态构建信任基石。这标志着Visa在通过安全无缝的数字支付，连接更多买卖双方的道路上迈出了关键一步。

作为发布会的核心亮点，Visa推出开创性的Visa Intelligent Commerce计划，向开发人员和工程师开放其支付网络，助力建设第一代真正的AI商业应用。Visa同时宣布了新的稳定币合作伙伴关系以拓展服务群体和区域。Visa还升级了Flex Credential平台，推出更多新产品和新服务，为用户提供更丰富的收付款方式。

今日发布的系列创新成果，将推动商业与资金流动进入全新时代。

Visa Intelligent Commerce：新时代

过去25年间，Visa网络已处理3.3万亿笔交易。如今，Visa将把实体与数字商业的基础设施、标准和能力全面延伸至AI商业领域。消费者很快就能通过AI平台授权AI代理，在全球超1.5亿家受理商户使用Visa支付凭证（目前全球流通量达48亿个）完成各类交易场景的支付。

McInerney补充说，“Visa过去一直使用AI技术保护消费者，将其作为反欺诈利器；如今，我们将进一步释放AI的赋能潜力，推动数字商业向更个性化、更精准、更愉悦的方向实现根本性变革。任何AI商业场景的落地，支付都是取得成功的关键要素。没有支付，就没有商业。这正是Visa带来的专业价值与信任基石。"

为了以所需的速度和规模推动人AI商务的发展，Visa正与消费者和商户日常使用的AI平台及品牌展开深度合作，其中包括 Anthropic、IBM、Microsoft、Mistral AI、OpenAI、Perplexity、Stripe 和Samsung。

Visa首席产品与战略官Jack Forestell表示，“我们认为AI代理将在商业领域发挥巨大潜力，从简化订购杂货等“日常”事务性消费，到处理更复杂的搜索和决策型消费（如预定热门餐厅或抢购演唱会门票）。这场巨大变革将为消费者体验注入魔力与便捷，并建构永久重塑购物方式的新世界。”

新产品、技术升级与核心能力

Visa持续投入创新功能开发，帮助拓展支付网络覆盖范围，为用户提供安全无缝的支付体验。

稳定币：Visa在加密货币交易领域已深耕逾五载，现正通过稳定币联名卡、结算方案及可编程货币进一步拓展稳定币应用场景。Stripe旗下公司Bridge正与Visa合作开发新型卡片产品，让金融科技开发人员能够通过单一API接口即可为多国终端用户提供稳定币联名Visa卡服务。

Flex Credential拓展：Visa去年推出了新一代Flex Credential，实现了银行卡的重塑，它可以在不同的支付方式（借记卡、信用卡、先买后付）之间无缝切换。目前全球已有数百万人使用Flex Credential，Visa计划拓展其应用场景，比如增加信贷额度获取渠道、投资账户、奖励计划、商务卡等领域。

今日还宣布了Visa与Klarna将建立合作关系，携手在美国提供Flex Credential服务，并首次在欧洲提供"借记转先买后付"场景的支付方案，赋予消费者更灵活的支付选择。更多细节将于今年晚些时候公布。

推出更多收付解决方案：Visa还宣布将在全球范围内为消费者、商户和合作伙伴提供更多收付解决方案。

Visa Pay是一项新服务，旨在实现任意参与电子钱包与全球线上和线下Visa商户的互联互通。Visa Pay将在亚洲、欧洲和拉丁美洲的部分市场推出测试版。

Visa Accept是一项新产品，是为小微商户打造的收款方案，只需点击几下，就能从任何具有NFC功能的智能手机上将款项打入符合条件的Visa借记卡。用户仅需携带一张实体卡即可对接数十亿支付凭证网络。Visa Accept将于7月向Visa测试版合作伙伴发布，首批在拉丁美洲和亚洲启动。

关于Visa

Visa（NYSE: V）是全球数字支付领导者，交易服务覆盖200多个国家和地区的消费者、商户、金融机构及政府机构。我们致力于通过创新、便捷、可靠且安全的支付网络连接世界，推动个体、企业与经济体的繁荣发展。我们相信，普惠性经济将造福全球，而支付可及性是资金流动未来的基石。要了解更多资讯，请访问Visa.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。