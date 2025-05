REI Super seleciona SS&C para administrar aposentadorias

WINDSOR, Conn.--(BUSINESS WIRE)--A SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) anunciou hoje que a REI Super (“REI”), um fundo de previdência complementar do setor imobiliário australiano, firmou um acordo de parceria de longo prazo com a SS&C. A REI selecionou a SS&C para atuar como administradora do fundo após um processo de licitação de alta competitividade.

A SS&C Global Investor & Distribution Solutions (GIDS) fornecerá à REI serviços de administração de aposentadoria e suporte operacional simplificado aos seus 24.000 associados em toda a Austrália. A REI se beneficiará da competência administrativa local da SS&C, apoiada pelo seu investimento global em canais de atendimento digital, automação e inteligência artificial para aprimorar a experiência dos membros.

“Como um dos fundos de previdência privada mais antigos da Austrália, nosso foco sempre foi atender aos nossos associados”, disse Jarrod Coysh, CEO da REI Super. “O longo histórico da SS&C em administração de fundos e a sua tecnologia inovadora a tornam a parceira operacional ideal para atender de forma mais eficiente às necessidades de nossos membros.”

“Temos o prazer de firmar parceria com a REI Super”, disse Shaun McKenna, chefe da GIDS Austrália na SS&C Technologies. “Como o setor de previdência privada continua a crescer e o ambiente regulatório está em constante evolução, é fundamental que os fundos selecionem o parceiro externo apropriado para atender às suas necessidades operacionais. Estamos ansiosos para colaborar com a REI para proporcionar aos seus membros as melhores experiências da categoria.”

A SS&C está preparada para atender a mais de 1,6 milhão de membros de planos de previdência complementar e contas patrimoniais em toda a Austrália até o final de 2025, representando US$ 180 bilhões (AUD) em fundos sob administração. O mercado australiano é um importante mercado em crescimento para a SS&C, que também planeja adicionar mais capacidade local, funcionários e espaço para escritórios no segundo semestre do ano para atender à crescente demanda regional. O fortalecimento da presença da SS&C apoiará a crescente equipe australiana de funcionários, que deverá chegar a quase 2.000 funcionários até o terceiro trimestre. O investimento contínuo da SS&C na região demonstra o compromisso da empresa de se tornar a principal parceira na administração de planos de previdência complementar da Austrália.

Sobre a REI Super

A REI Super é o principal fundo de previdência privada do setor imobiliário da Austrália. Fundada em 1975, a REI Super foi criada pelo e para o setor imobiliário e, há mais de 50 anos, oferece consistentemente serviços personalizados e retornos de investimento aos seus membros e empregadores. A REI Super oferece planos de previdência complementar, produtos previdenciários, seguros e consultoria financeira para mais de 24.000 australianos.

Sobre a SS&C Technologies

A SS&C é uma fornecedora global de serviços e software para os setores de serviços financeiros e de saúde. Fundada em 1986, a SS&C tem sua sede em Windsor, Connecticut, e possui escritórios em todo o mundo. Cerca de 22.000 organizações de serviços financeiros e de saúde, desde as maiores empresas do mundo até empresas de pequeno e médio porte, contam com a SS&C para expertise, expansão e tecnologia.

Outras informações sobre a SS&C (Nasdaq:SSNC) estão disponíveis em www.ssctech.com.

