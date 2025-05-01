REI Super选择SS&C进行退休金管理

康涅狄格州温莎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC)今日宣布，澳大利亚房地产行业的退休金基金REI Super (“REI”)已签署一项长期协议，与SS&C建立合作关系。经过竞争性招标程序后，REI选择了SS&C作为其基金管理人。

SS&C Global Investor & Distribution Solutions (GIDS)将为REI提供退休金管理服务，并为其在澳大利亚的24,000名会员提供简化的运营支持。REI将受益于SS&C在当地的管理专长，以及SS&C在数字服务渠道、自动化和人工智能方面的全球投资，从而提升会员体验。

REI Super首席执行官Jarrod Coysh表示：“作为澳大利亚历史最悠久的退休金基金之一，我们一直专注于为会员服务。SS&C在基金管理方面的丰富经验和创新技术，使其成为帮助我们高效满足会员需求的理想运营合作伙伴。”

SS&C Technologies澳大利亚GIDS部门负责人Shaun McKenna表示：“我们很高兴能与REI Super合作。随着退休金行业的持续发展以及监管环境的变化，基金选择合适的外部合作伙伴来满足其运营需求至关重要。我们期待与REI紧密合作，为其会员提供一流的体验。”

到2025年底，SS&C预计将为澳大利亚超过160万名退休金会员和财富账户提供服务，管理的资金规模达1800亿澳元。澳大利亚市场是SS&C的一个关键增长市场，该公司还计划在今年下半年增加更多当地的运营能力、员工数量和办公空间，以满足该地区不断增长的需求。扩大SS&C的业务规模将为其不断壮大的澳大利亚员工团队提供支持，预计到第三季度员工数量将接近2000人。SS&C在该地区的持续投资彰显了该公司对于成为澳大利亚领先的退休金管理合作伙伴的承诺。

关于REI Super

REI Super是澳大利亚房地产行业的领先行业退休金基金。REI Super成立于1975年，由房地产行业创立并为房地产行业服务，在过去50多年里一直为其会员和雇主提供个性化服务和投资回报。REI Super为超过24,000名澳大利亚人提供退休金和养老金产品、保险产品以及财务咨询服务。

关于SS&C Technologies

SS&C是一家为金融服务和医疗保健行业提供服务和软件的全球供应商。SS&C成立于1986年，总部位于康涅狄格州温莎，在世界各地设有办事处。从全球最大的公司到中小型企业，超过22,000家金融服务和医疗保健机构都依赖SS&C的专长、规模和技术。

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