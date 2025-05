Svante和Mercer International推进阿尔伯塔省纸浆厂的碳捕集项目

不列颠哥伦比亚省温哥华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 碳捕集与去除技术领域的领导者Svante Technologies Inc. (Svante)今日宣布,其与Mercer International Inc. (Mercer)的联合碳捕集与封存项目已推进至前端工程与设计第二阶段(FEL-2)。该阶段也被称为预前端工程与设计(Pre-FEED),在此阶段需进行工程设计、成本估算和风险分析,以评估项目的商业可行性。Mercer是一家全球性的可持续来源森林产品生产商,产品包括纸浆、木材、大型木材、基于生物质的绿色能源以及生物提取物。 该碳捕集项目的目标是Mercer的Peace River纸浆厂产生的生物成因二氧化碳排放,该厂的生物质(纤维)来自可持续管理的森林。推进至Pre-FEED阶段将有助于进一步完善综合设计、成本估算和风险评估——这些都是做出最终投资决策和实现潜在项目实施的关键步骤。这一里程碑事件反映出加拿大纸浆和造纸行业对碳捕集解决方案的需求正日益增长。 Svante首席营收官Matt Stevenson表示,项目推进至Pre-FEED阶段证明了公司在纸浆和造纸行业的发展势头。“我们非常高兴能与Mercer共同将Peace River纸浆厂的这个项目推进到Pre-FEED阶段。这将证明我们的技术在加拿大西部纸浆和造纸行业的可行性,通过与自然协同工作实现大规模的碳去除,并凸显我们为工业未来提供可持续解决方案的承诺。” Svante的第二代碳捕集技术专为在纸浆厂等工业环境中进行商业规模部署而设计——在这些环境中,技术集成必须具有成本效益、模块化且能适应运营中的变化。随着重工业领域的脱碳努力不断加强,该项目提供了一个及时的契机,以展示先进的捕集系统如何应用于现有的基础设施。 Svante解决方案的核心是其结构化吸附剂过滤系统,该系统使用涂有金属有机框架(MOF)的固体材料——MOF是专门设计用于选择性捕获二氧化碳分子的纳米材料。这些过滤器标志着对早期碳捕集系统的重大改进,降低了能源需求并扩大了工业应用范围。 关键技术特点 Svante的第二代捕集技术采用了一种用于商业部署的新型碳捕集技术,最大限度地利用了纸浆厂的低品位废热,降低了能源消耗并提高了成本效益。Svante的技术还具备以下特点: 强大的颗粒物处理能力: 结构化吸附剂过滤器具有很高的抗颗粒污染能力,可确保在具有挑战性的纸浆厂环境中也能保持稳定的性能。

结构化吸附剂过滤器具有很高的抗颗粒污染能力,可确保在具有挑战性的纸浆厂环境中也能保持稳定的性能。 环保设计: 材料无毒无害,不会产生排放物和降解副产物。该公司基于吸附剂的过滤器采用可回收设计,可最大限度降低对环境的影响。

材料无毒无害,不会产生排放物和降解副产物。该公司基于吸附剂的过滤器采用可回收设计,可最大限度降低对环境的影响。 对运营波动的快速响应: Svante的快速捕集过程能迅速适应间歇性作业,无需现场储存液体溶剂或进行溶剂补充。

Svante的快速捕集过程能迅速适应间歇性作业,无需现场储存液体溶剂或进行溶剂补充。 紧凑的模块化设计:最大限度地减少了捕集工厂的垂直占地面积和视觉影响,为场地集成提供了显著优势。 其他项目亮点 利用Mercer Peace River纸浆厂的清洁能源生产: 项目的能源需求将由现场产生的低碳电力满足,回收的废热进一步增加了净二氧化碳减排量。

项目的能源需求将由现场产生的低碳电力满足,回收的废热进一步增加了净二氧化碳减排量。 可持续来源的纤维: 该纸浆厂的纤维来自通过可持续林业倡议(SFI)认证的可持续管理森林。

该纸浆厂的纤维来自通过可持续林业倡议(SFI)认证的可持续管理森林。 在阿尔伯塔省丰富的封存资源内进行永久且安全的二氧化碳封存:阿尔伯塔省拥有已被证实的丰富地质储层——能够安全储存二氧化碳的地层,并辅之以政府支持的监管框架,其中包括严格的许可程序和责任管理工具。 Mercer首席可持续发展官Bill Adams表示:“与Svante的合作体现了Mercer追求与我们的业务目标相符的气候创新机会的决心。在商业纸浆厂环境中研究碳捕集为我们提供了一个宝贵的机会来评估其长期潜力——无论是对我们自己的运营,还是对推动整个行业的脱碳进程而言。” 该项目标志着加拿大纸浆和造纸行业在实现工业碳捕集方面迈出了重要一步,将切实可行的气候解决方案从概念推进到了潜在实施阶段。 关于Svante Svante是一家以目标为导向的领先碳捕集和去除解决方案提供商。这家总部位于加拿大温哥华的公司制造纳米工程过滤器和模块化旋转接触器,以对环境负责的方式从工业排放和空气中捕集和去除二氧化碳。Svante入选了《时代》杂志和Statista评选的2025年顶尖绿色科技公司、 2025年全球清洁技术100强 、XPRIZE Foundation的 XB100 – 世界100强深度科技公司 榜单,并在Corporate Knights的 未来50家增长最快的可持续发展私营公司 榜单中排名第二。 如需了解更多信息,请访问 www.svanteinc.com ,并在LinkedIn上关注Svante: www.linkedin.com/svantesolutions 。 免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

