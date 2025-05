REI Super kiest SS&C voor pensioenbeheer

WINDSOR, Conn.--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) heeft vandaag aangekondigd dat REI Super ("REI"), het pensioenfonds voor de Australische vastgoedsector, een langetermijnovereenkomst heeft gesloten om samen te werken met SS&C. REI selecteerde SS&C als fondsbeheerder na een concurrerend aanbestedingsproces.

SS&C Global Investor & Distribution Solutions (GIDS) zal pensioenbeheerdiensten en gestroomlijnde operationele ondersteuning aan REI leveren voor haar 24.000 leden in heel Australië. REI zal profiteren van de lokale administratieve expertise van SS&C, onderbouwd door wereldwijde investeringen in digitale servicekanalen, automatisering en kunstmatige intelligentie om de ervaring van leden te verbeteren.

"Als een van de oudste pensioenfondsen van Australië hebben we ons altijd gericht op de dienstverlening aan leden," zegt Jarrod Coysh, CEO van REI Super. "Met de uitgebreide ervaring van SS&C op het gebied van fondsenadministratie en innovatieve technologie is het de ideale operationele partner om ons te helpen zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van onze leden."

