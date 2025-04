GETLINK : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société GETLINK (Paris:GET) à BNP Paribas, en date de négociation du 31 Décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

. 247 634 titres GETLINK

. 16 885 702€

Au cours du 2ème semestre 2024, il a été négocié un total de :

A l'achat, 2 399 849 titres, pour un montant de 38 007 980 € (9215 transactions).

A la vente, 2 462 473 titres, pour un montant de 39 096 854 € (8615 transactions).

Il est rappelé que :

1- Lors du précédent bilan semestriel au 30 Juin 2024, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

. 325 258 titres GETLINK

. 15 265 796€

2- Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :

A l'achat, 2 902 637 titres, pour un montant de 46 123 186 € (10 765 transactions).

A la vente, 2 765 301 titres, pour un montant de 44 148 753 € (9 498 transactions).

3- Au 5 septembre 2022, au début des interventions, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

. 219 003 titres GETLINK

. 15 653 495 €

