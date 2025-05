未来はここに:ビザがAIを活用した新時代のコマースを発表

グローバルリーダーであるビザが、信頼のブランドと強力なネットワークを活かし、新技術による決済を可能に

柔軟性・セキュリティ・受容性を高める新たなイノベーションと提携を開始

