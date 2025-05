Svante和Mercer International推進亞伯達省紙漿廠的碳捕集專案

Share

卑詩省溫哥華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 碳捕集與去除技術領域的領導者Svante Technologies Inc. (Svante)今日宣布,其與Mercer International Inc. (Mercer)的共同碳捕集與封存專案已推進至前端工程與設計第二階段(FEL-2)。該階段也被稱為預前端工程與設計(Pre-FEED),在此階段需進行工程設計、成本估算和風險分析,以評估專案的商業可行性。Mercer是一家全球性的永續來源森林產品生產商,產品包括紙漿、木材、大型木材、基於生物質的綠色能源以及生物提取物。 該碳捕集專案的目標是Mercer的Peace River紙漿廠產生的生物成因二氧化碳排放,該廠的生物質(纖維)來自永續管理的森林。推進至Pre-FEED階段將有助於進一步完善綜合設計、成本估算和風險評估——這些都是做出最終投資決策和實現潛在專案實施的關鍵步驟。這一里程碑事件反映出加拿大紙漿和造紙產業對碳捕集解決方案的需求正與日俱增。 Svante營收長Matt Stevenson表示,專案推進至Pre-FEED階段證明了公司在紙漿和造紙產業的發展動力。「我們非常高興能與Mercer共同將Peace River紙漿廠的這個專案推進到Pre-FEED階段。這將證明我們的技術在加拿大西部紙漿和造紙產業的可行性,透過與自然協同工作實現大規模的碳去除,並彰顯我們為工業未來提供永續解決方案的承諾。」 Svante的第二代碳捕集技術專為在紙漿廠等工業環境中進行商業規模部署而設計——在這些環境中,技術整合必須具有成本效益、模組化且能適應營運中的變化。隨著重工業領域的脫碳努力不斷強化,該專案提供了一個及時的契機,以展示先進的捕集系統如何應用于現有的基礎設施。 Svante解決方案的核心是其結構化吸附劑過濾系統,該系統使用塗有金屬有機骨架(MOF)的固體材料——MOF是專門設計用於選擇性捕獲二氧化碳分子的奈米材料。這些過濾器代表對早期碳捕集系統的重大改進,降低了能源需求並擴大了工業應用範圍。 關鍵技術特點 Svante的第二代捕集技術採用了一種用於商業部署的新型碳捕集技術,充分利用了紙漿廠的低品位廢熱,降低了能源消耗並提高了成本效益。Svante的技術還具備以下特點: 強大的顆粒物處理能力: 結構化吸附劑過濾器具有很高的抗顆粒污染能力,可確保在具有挑戰性的紙漿廠環境中也能保持穩定的效能。

結構化吸附劑過濾器具有很高的抗顆粒污染能力,可確保在具有挑戰性的紙漿廠環境中也能保持穩定的效能。 環保設計: 材料無毒無害,不會產生排放物和降解副產物。該公司基於吸附劑的過濾器採用可回收設計,可最大限度降低對環境的影響。

材料無毒無害,不會產生排放物和降解副產物。該公司基於吸附劑的過濾器採用可回收設計,可最大限度降低對環境的影響。 對營運波動的快速回應: Svante的快速捕集過程能迅速適應間歇性作業,無需現場儲存液體溶劑或進行溶劑補充。

Svante的快速捕集過程能迅速適應間歇性作業,無需現場儲存液體溶劑或進行溶劑補充。 精簡的模組化設計:充分減少了捕集工廠的垂直占地面積和視覺影響,為場地整合提供了顯著優勢。 其他專案亮點 利用Mercer Peace River紙漿廠的潔淨能源生產: 專案的能源需求將由現場產生的低碳電力滿足,回收的廢熱進一步增加了淨二氧化碳減排量。

專案的能源需求將由現場產生的低碳電力滿足,回收的廢熱進一步增加了淨二氧化碳減排量。 永續來源的纖維: 該紙漿廠的纖維來自通過永續林業倡議(SFI)認證的永續管理森林。

該紙漿廠的纖維來自通過永續林業倡議(SFI)認證的永續管理森林。 在亞伯達省豐富的封存資源內進行永久且安全的二氧化碳封存:亞伯達省擁有已被證實的豐富地質儲層——能夠安全儲存二氧化碳的地層,並輔之以政府支援的監管架構,其中包括嚴格的授權程序和責任管理工具。 Mercer永續發展長Bill Adams表示:「與Svante的合作體現了Mercer追求與我們的業務目標相符的氣候創新機會的決心。在商業紙漿廠環境中研究碳捕集為我們提供了一個寶貴的機會來評估其長期潛力——無論是對我們自己的營運,還是對推動整個產業的脫碳進程而言。」 該專案代表加拿大紙漿和造紙產業在實現工業碳捕集方面邁出了重要一步,將切實可行的氣候解決方案從概念推進到了潛在實施階段。 關於Svante Svante是一家以目標為導向的一流碳捕集和去除解決方案供應商。這家總部位於加拿大溫哥華的公司製造奈米工程過濾器和模組化旋轉接觸器,以對環境負責的方式從工業排放和空氣中捕集和去除二氧化碳。Svante入選了《時代》雜誌和Statista評選的2025年頂尖綠色科技公司、 2025年全球潔淨技術100大企業 、XPRIZE Foundation的 XB100 – 世界100大深度科技公司 排行榜,並在Corporate Knights的 未來50家成長最快的永續發展私人公司 排行榜中排名第二。 如欲瞭解更多資訊,請造訪 www.svanteinc.com 並在LinkedIn ( www.linkedin.com/svantesolutions ) 上追蹤Svante的動向。 免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

