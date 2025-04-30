Merlin Cyber與Rimini Street合作，憑藉創新且經實地驗證的解決方案協助美國政府削減IT成本並實現企業軟體現代化

維吉尼亞州泰森斯和拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 為美國政府提供創新技術解決方案的領軍企業Merlin Cyber與端對端企業軟體支援、產品和服務的全球供應商以及Oracle、SAP和VMware產品的領先支援服務協力廠商Rimini Street今日宣布建立策略性合作夥伴關係，以透過DOGE和其他計畫協助美國政府削減營運成本，並對現有的企業軟體和系統進行現代化改造。

深度解決方案與公共部門經驗的強強聯手

此次合作將把Merlin Cyber在聯邦企業授權協議(ELA)、公共部門銷售賦能以及技術創新方面的深厚專業知識與Rimini Street具有成本效益和變革性的企業軟體解決方案相結合。這些解決方案已在與最大的全球性組織、《財星》全球100大和500大企業、公共部門、政府及軍方的數千份合約中得到驗證。

透過此次合作，Rimini Street還將利用Merlin Cyber的策略政府事務、市場推廣和技術服務，最終協助聯邦、州和地方政府機構實現其現有企業軟體資產的投資報酬率最大化，從而降低整體IT成本並提高效率。

無中斷轉型(Transformation without Disruption™)

Rimini Street能夠透過取代軟體供應商的年度支援服務，大幅降低企業軟體的營運成本；在無需進行升級或更新的情況下，將現有企業資源規劃(ERP)和其他企業應用的使用壽命延長多達15年；並將最新的AI、工作流程和自動化功能引進現有ERP版本和其他企業軟體中。Rimini Street能夠實現企業軟體的現代化，促成最新的創新成果，且無需額外的預算成本。服務承諾包括全年365天、每天24小時無間斷，對全球任何地方的關鍵一級優先案件在10分鐘內做出回應。案件的客戶滿意度平均達到4.9分（滿分5分），5分代表「優秀」。

Merlin Group董事長兼執行長David Phelps表示：「與Rimini Street合作符合我們為公共部門帶來創新且具有成本效益的技術解決方案的使命。無論是對老舊ERP系統進行改造，還是推展其他現代化計畫，我們共同的重點是為聯邦、州和地方政府機構提供高品質、撙節成本的企業軟體支援和代管服務。」

Rimini Street董事長兼執行長Seth Ravin表示：「政府機構透過利用Rimini Street對其現有企業軟體及版本提供的支援和最佳化服務，能夠立即顯著削減營運成本。我們很高興能與Merlin Cyber合作，擴充我們的能力，以協助更多的聯邦、州和地方政府機構削減營運成本，獲得更好的服務，並延長其現有企業軟體產品的使用壽命。透過與Merlin Cyber攜手合作，我們有能力為尋求具有成本效益的關鍵任務IT支援的政府機構提供更大的價值。事實上，Merlin Cyber和Rimini Street最近完成了我們的第一筆共同交易，為美國最大的城市之一帶來了立竿見影且可觀的IT成本削減，並提供了更好的企業軟體支援。」

如欲瞭解更多資訊，請造訪merlincyber.com和riministreet.com。

關於Merlin Cyber

Merlin Cyber是Merlin Group的市場推廣附屬公司。Merlin Group是一個由多家公司組成的網路，這些公司對擁有顛覆性網路安全解決方案的科技公司進行投資、賦能並協助其擴大業務規模。透過Merlin Cyber，聯邦政府民用部門、國防部門、州政府、地方政府及教育領域的客戶能夠取得創新的、符合公共部門需求的網路安全解決方案，這些方案符合政府的要求以及任務重點。為此，Merlin透過有選擇地與一流的網路安全品牌合作，對具有前瞻性的新興技術進行投資，加快合作夥伴的發展，並協助美國政府成功地因應當今的關鍵威脅，加快現代化和效率提升計畫的實施，並保衛國家。如欲瞭解更多資訊，請造訪merlincyber.com。

關於Rimini Street

「羅素2000指數」(Russell 2000®)公司Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是端對端企業軟體支援和創新解決方案的全球供應商，以及Oracle、SAP和VMware軟體的領先支援服務協力廠商。該公司提供全面的統一解決方案組合，用於運行、管理、支援、自訂、設定、連接、保護、監控和最佳化企業應用程式、資料庫和技術軟體。該公司已與《財星》全球100大企業、《財星》500大企業、中型企業、公共部門、政府和軍事機構簽署了數千份合約，這些機構選擇Rimini Street為其值得信賴、經驗證的關鍵任務企業軟體解決方案供應商，實現了更好的營運成果，節省了數十億美元的開銷，並為AI和其他創新投資提供了資金支援。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.riministreet.com，並在X、Facebook、Instagram和LinkedIn上與Rimini Street聯絡。(IR-RMNI)

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法案》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下字詞：「預期」、「相信」、「繼續」、「可以」、「目前」、「估計」、「預計」、「預報」、「未來」、「打算」、「也許」、「或許」、「前景」、「計畫」 、」可能」、「目標」、「潛力」、「預測」、「推測」、「似乎」、「尋求」、「應該」、「將」、「會」或其他類似字詞、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長計畫和我們對此類計畫的投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理層目前的預期，並非是對實際業績的預測，也非歷史事實。這些陳述受制於有關Rimini Street業務的一系列風險和不確定性，實際結果可能會大相逕庭。這些風險和不確定性包括但不限於：未決訴訟或任何新訴訟的不利發展和相關抗辯成本，包括未決上訴動議的處置和任何新索賠；為遵守法院就Rimini II訴訟事宜下達的任何禁令而產生的任何額外支出，以及對未來期間收入和與這些工作相關的成本的影響；Rimini Street經營所在的商業環境的變化，包括任何總體經濟趨勢和外匯匯率變化的影響，以及影響我們經營所在產業和我們客戶經營所在產業的一般金融、經濟、監管和政治狀況的影響；企業軟體管理與支援格局的演進，以及我們吸引和留住客戶並進一步滲透客戶群的能力；軟體支援服務行業的激烈競爭；客戶對我們擴大的產品和服務組合以及我們預期推出的產品和服務的採用情況；我們對新產品、合作夥伴關係和聯盟計畫的預期，包括但不限於我們與ServiceNow的合作關係；我們的營收成長能力、準確預測營收的能力，以及根據目前的營收預期和產品擴大而管理成本的結果；上一財政年度和本財政年度裁員的預期影響以及相關的重整成本；我們對總目標市場的估計，以及相對於使用其他供應商而言客戶撙節成本的預期；我們銷售週期的時間變化；與保留率相關的風險，包括我們準確預測保留率的能力；我們管理團隊一名或多名成員的流失；我們吸引和留住更多合格人員（包括銷售人員）以及留住關鍵人員的能力；我們的業務計畫、未來成長能力以及實現和維持獲利的能力；我們計畫終止為Oracle PeopleSoft產品提供服務，這可能會受到Rimini II訴訟案未決結果的影響；我們股價的波動性及相關證券交易要求的法規遵循；我們以有利條件進行股權或債務融資的需求和能力，以及我們從營運中獲得現金流以協助為我們的成長計畫增加投資提供資金的能力；與全球營運相關的風險；我們防止未經授權存取我們的資訊技術系統及其他網路安全威脅的能力；我們或我們的第三方供應商及服務供應商可能使用的生成式人工智慧(AI)技術相關的任何缺失；我們保護員工及客戶機密資訊以及遵守隱私權法規的能力；我們維持有效財務報告內部控制系統的能力；我們維持、保護及提升品牌和智慧財產權的能力；法律法規的變更，包括稅法的變更或我們採取的稅務立場的不利結果、關稅成本（包括關稅減免或減輕關稅的能力，尤其是考量到新總統政府的建議政策）、我們未能建立足夠的稅務儲備，或我們實現淨營業損失利益的能力；環境、社會與治理(ESG)議題對我們的聲譽或業務造成的任何負面影響，以及我們的業務因報告此類議題而面臨的額外成本或風險；我們與美國政府及國際政府保持良好合作關係及與政府實體/機構簽署新合約的能力；我們的信用貸款對我們的業務及相關利率風險（包括轉換至SOFR或其他利率基準所帶來的不確定性）的持續還債義務、財務及營運契約；我們的現金及現金等價物是否足以滿足我們的流動資金需求；根據我們的股票回購計畫進行回購（如有）的金額及時間，以及我們透過該計畫提升股東價值的能力；Rimini Street股權證券長期價值的不確定性；擾亂我們或我們客戶業務的災難性事件；以及在 Rimini Street於2025年2月27日遞交的Form 10-K年度報告中「風險因素」標題下討論的風險因素，以及Rimini Street未來的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當期報告和Rimini Street遞交給美國證券交易委員會的其他文件中不時更新的風險因素。此外，前瞻性陳述提供了截至本通訊稿發表之日Rimini Street對未來事件和觀點的預期、計畫或預測。Rimini Street預計後續事件和事態發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有任何這方面的義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本通訊稿發表之日後任何日期的評估結果。

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