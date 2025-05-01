擁抱未來：Visa宣布進入AI商務新時代

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Visa全球產品發佈會展示未來的商業模式，強大的AI技術讓消費者可以透過AI進行搜尋和購買，同時還推出新的策略性合作夥伴關係和產品創新。

Visa執行長Ryan McInerney表示：「新興支付方式的湧現，必須憑藉永續運轉的支付網路，該網路要安全可靠、可擴充且持續創新。我們正匯聚Visa網路的力量與數十年專業經驗累積，推出變革商業形態的新產品與解決方案，為AI支付注入信任與安全保障。」

產品路線圖

Visa以AI和數位商業的組合揭幕本次全球產品發表，分享了這一融合將徹底改變消費者發現和購買產品服務的方式。在不久的將來，消費者可授權AI代理完成瀏覽、篩選、購買及售後管理等流程。要實現這一願景，代理必須獲得使用者、銀行和商家的三重支付信任。Visa將透過簡化合作夥伴（包括AI平台、科技企業、銀行、金融科技公司、商家等）接取Visa網路的流程，為AI商業生態建構信任基石。這代表Visa在透過安全順暢的數位支付，連接更多買賣雙方的道路上邁出了關鍵一步。

Visa推出開創性的Visa Intelligent Commerce計畫，向開發人員和工程師開放其支付網路，協助建設第一代真正的AI商業應用，這也成為發佈會的核心亮點。Visa同時宣布了新的穩定幣合作夥伴關係以擴大服務群體和區域。Visa還升級了Flex Credential平台，推出更多新產品和新服務，為使用者提供更豐富的收付款方式。

今日發表的系列創新成果將推動商業與資金流動進入全新時代。

Visa Intelligent Commerce：新時代

過去25年間，Visa網路已處理3.3兆筆交易。如今，Visa將把實體與數位商業的基礎設施、標準和能力全面延伸至AI商業領域。消費者很快就能透過AI平台授權AI代理，在全球超1.5億家受理商家使用Visa支付憑證（目前全球流通量達48億個）完成各類交易場景的支付。

McInerney補充道：「Visa過去一直使用AI技術保護消費者，將其做為反詐騙利器。如今，我們將進一步釋放AI的賦能潛力，推動數位商業向更個人化、更精準、更愉悅的方向實現根本性變革。對於任何AI商業場景的落地，支付都是取得成功的關鍵要素。沒有支付，就沒有商業。這正是Visa帶來的專業價值與信任基石。」

為了以所需的速度和規模推動人AI商務的發展，Visa正與消費者和商家日常使用的AI平台及品牌展開深度合作，其中包括Anthropic、IBM、Microsoft、Mistral AI、OpenAI、Perplexity、Stripe和Samsung。

Visa產品與策略長Jack Forestell表示：「我們認為AI代理將在商業領域發揮巨大潛力，從簡化訂購雜貨等『日常』事務性消費，到處理更複雜的搜尋和決策型消費（如預定熱門餐廳或搶購演唱會門票）。這場巨大變革將為消費者體驗注入魔力與便捷，並建構永久重塑購物方式的新世界。」

新產品、技術升級與核心能力

Visa持續投入創新功能開發，協助擴大支付網路涵蓋範圍，為使用者提供安全順暢的支付體驗。

穩定幣：Visa在加密貨幣交易領域已深耕逾五載，現正透過穩定幣聯名卡、結算方案及可程式化貨幣進一步擴大穩定幣應用場景。Stripe旗下公司Bridge正與Visa合作開發新型卡片產品，讓金融科技開發人員透過單一API整合即可為多國終端使用者提供穩定幣聯名Visa卡服務。

Flex Credential擴展：Visa去年推出了下一代Flex Credential，實現了銀行卡的重塑，它可以在不同的支付方式（簽帳金融卡、信用卡、先買後付）之間順暢切換。目前全球已有數百萬人使用Flex Credential，Visa計畫擴大新的應用場景，比如增加信貸額度取得通路、投資帳戶、獎勵計畫、商務卡等領域。

今日還宣布了Visa與Klarna將建立合作關係，攜手在美國提供Flex Credential服務，並首次在歐洲提供「簽帳金融卡轉先買後付」場景的支付方案，賦予消費者更靈活的支付選擇。更多詳情將於今年稍晚公布。

推出更多收付解決方案：Visa還宣布將在全球為消費者、商家和合作夥伴提供更多收付解決方案。

Visa Pay是一項新服務，旨在實現任意參與計畫的電子錢包與當地或國際線上和線下Visa商家的互聯互通。Visa Pay將在亞洲、歐洲和拉丁美洲的部分市場推出測試版。

Visa Accept是一項新產品，是為小微商家打造的收款方案，只需點選幾下，就能從任何具有NFC功能的智慧型手機上將款項打入符合條件的Visa簽帳金融卡。使用者僅需攜帶一張實體卡即可對接數十億支付憑證網路。Visa Accept將于7月向Visa測試版合作夥伴推出，首批在拉丁美洲和亞洲啟動。

關於Visa

Visa (NYSE: V)是數位支付領域的全球領導者，為200多個國家和地區的消費者、商家、金融機構和政府機構之間的支付交易提供便利。我們的使命是透過創新、便捷、可靠和安全的支付網路連接世界，促進個人、企業和經濟的蓬勃發展。我們相信經濟與世界各地每個人息息相關並能改善每個人的生活，並認為連通性是未來貨幣流動的基礎。如欲瞭解更多資訊，請造訪Visa.com。

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