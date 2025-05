Die Zukunft ist hier: Visa kündigt neue Ära des Handels mit KI an

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Die Zukunft des Handels wird auf dem Visa Global Product Drop gezeigt – mit leistungsstarken KI-gestützten Entwicklungen, die es Verbrauchern ermöglichen, mit KI zu suchen und zu kaufen, sowie mit der Einführung neuer strategischer Partnerschaften und Produktinnovationen.

„Mit dem Aufkommen neuer Bezahlmethoden muss sichergestellt werden, dass diese über ein Netzwerk abgewickelt werden, das immer verfügbar ist – das sicher, skalierbar und unermüdlich innovativ ist“, sagte Visa-CEO Ryan McInerney. „Wir nutzen die Stärke unseres Netzwerks und unsere jahrzehntelange Expertise, um neue Produkte und Lösungen zu entwickeln, die den Handel transformieren und KI-gestützte Zahlungen vertrauenswürdig und sicher machen.“

Produkt-Roadmap

Visa eröffnete seinen Global Product Drop mit der Ankündigung, dass die Kombination von KI und digitalem Handel die Art und Weise, wie Verbraucher Produkte und Dienstleistungen entdecken und kaufen, wesentlich verändern wird. Schon bald werden Verbraucher KI-Agenten damit beauftragen, für sie zu suchen, auszuwählen, zu kaufen und zu verwalten. Damit dies möglich ist, müssen nicht nur Nutzer, sondern auch Banken und Verkäufer diese Agenten mit Zahlungen betrauen können. Visa wird dieses Vertrauen in den KI-Handel einbringen, indem es seinen Partnern – u.a. KI-Plattformen, Technologieunternehmen, Banken, Fintechs, Händlern – einen einfachen Zugang zum Visa-Netzwerk ermöglicht. Dies ist der nächste Schritt in den Bemühungen von Visa, noch mehr Käufer und Verkäufer durch nahtlose, sichere digitale Zahlungen zu verbinden.

Im Mittelpunkt der Ankündigung des Unternehmens stand Visa Intelligent Commerce, eine bahnbrechende Initiative, mit der Visa sein Zahlungsnetzwerk für Entwickler und Ingenieure öffnet, die die erste Generation des wirklichen KI-Handels entwickeln. Visa kündigte darüber hinaus neue Stablecoin-Partnerschaften an, um mehr Menschen und Regionen zu erreichen. Abschließend stellte das Unternehmen die Erweiterung seiner Flex Credential-Plattform sowie neue Produkte und Dienstleistungen vor, die Menschen noch mehr Möglichkeiten bieten, zu bezahlen und bezahlt zu werden.

Die heute vorgestellten Entwicklungen werden die nächste Welle des Handels und des Geldverkehrs ermöglichen.

Visa Intelligent Commerce: eine neue Ära

In den letzten 25 Jahren wurden 3,3 Billionen Transaktionen über das Visa-Netzwerk abgewickelt. Visa wird die Infrastruktur, Standards und Fähigkeiten, die heute im physischen und digitalen Handel vorhanden sind, auf den KI-Handel ausweiten. Demnächst werden Verbraucher KI-Agenten über KI-Plattformen in die Lage versetzen, eine Visa-Zahlungsberechtigung (von denen es heute 4,8 Milliarden gibt) an jedem akzeptierenden Händlerstandort (derzeit insgesamt über 150 Millionen) für jeden Anwendungsfall im Zahlungsverkehr zu nutzen.

„Früher setzte Visa künstliche Intelligenz zum Schutz der Verbraucher ein, indem wir ihr Potenzial zur Betrugsbekämpfung nutzten. Fortan werden wir KI auch nutzen, um Verbraucher zu befähigen, indem wird den digitalen Handel grundlegend persönlicher, relevanter und angenehmer gestalten“, fügte McInerney hinzu. „Die Zahlung ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg eines jeden Anwendungsfalls im KI-Handel. Ohne Zahlung, kein Handel. Das ist die Expertise und das Vertrauen, das Visa einbringt.“

Um den KI-Handel mit der nötigen Geschwindigkeit und Skalierung voranzutreiben, arbeitet das Unternehmen mit den KI-Plattformen und Marken zusammen, für die sich Verbraucher und Händler täglich entscheiden, darunter Anthropic, IBM, Microsoft, Mistral AI, OpenAI, Perplexity, Stripe und Samsung.

„KI-Agenten haben unserer Ansicht nach enormes Potenzial im Handel, von der Vereinfachung alltäglicher transaktionsbezogener Aufgaben wie der Bestellung von Lebensmitteln bis hin zu anspruchsvolleren Such- und Entscheidungsprozessen, wie der Sicherung einer schwer erhältlichen Restaurantreservierung oder Konzertkarte“, sagte Jack Forestell, Chief Product and Strategy Officer von Visa. „Dies wird ein transformativer Wandel sein, der das Verbrauchererlebnis nicht nur magischer und bequemer macht, sondern eine neue Welt schafft, die die Art und Weise, wie wir shoppen und kaufen, für immer verändern wird“.

Neue Produkte, Entwicklungen und Funktionen

Visa investiert weiterhin in neue Funktionen und Ressourcen, um die Reichweite seines Netzwerks zu vergrößern und sichere und nahtlose Zahlungserfahrungen zu ermöglichen.

Stablecoins: Seit über einem halben Jahrzehnt ermöglicht Visa Krypto-Transaktionen und erweitert nun die Anwendungen für Stablecoins um Stablecoin-verknüpfte Karten, Zahlungen und programmierbares Geld. Bridge, ein Unternehmen von Stripe, arbeitet mit Visa an einem neuen Kartenprodukt, das es Fintech-Entwicklern ermöglicht, ihren Endkunden in mehreren Ländern Stablecoin-verknüpfte Visa-Karten durch eine einzige API-Integration anzubieten.

Erweiterung von Flex Credential: Letztes Jahr hat Visa die Karte mit der Einführung von Flex Credential neu erfunden. Diese Karte der nächsten Generation kann nahtlos zwischen verschiedenen Zahlungsarten (Debit, Kredit, jetzt kaufen, später bezahlen) wechseln. Flex Credential wird mittlerweile von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt genutzt und Visa plant die Einführung neuer Anwendungsfälle wie die Ausweitung des Zugangs zu Kreditlinien, Anlagekonten, Prämien, Geschäftskarten und mehr.

Wie heute bekannt gegeben wurde, arbeiten Visa und Klarna zusammen, um Flex Credential in den USA einzuführen. Ferner werden sie die Ersten in Europa sein, die einen Debit-to-buy-now-pay-later-Anwendungsfall anbieten, eine Lösung, die Verbrauchern mehr Flexibilität beim Bezahlen gibt. Weitere Einzelheiten werden im Laufe dieses Jahres bekannt gegeben.

Einführung neuer Methoden zum Bezahlen und bezahlt zu werden: Visa kündigt außerdem weitere Möglichkeiten für Verbraucher, Händler und Partner an, um weltweit zu bezahlen und bezahlt zu werden.

Visa Pay ist ein neuer Service, der jedes teilnehmende Wallet mit jedem Visa-akzeptierenden Händler verbindet, egal ob lokal oder international, im Geschäft oder online. Visa Pay soll in ausgewählten Märkten in Asien, Europa und Lateinamerika als Beta-Version eingeführt werden.

Visa Accept ist ein neues Angebot, das es Kleinstverkäufern ermöglicht, Zahlungen direkt auf ihre berechtigte Visa-Debitkarte zu empfangen, und zwar von jedem NFC-fähigen Smartphone aus mit nur wenigen Klicks. Damit erhalten sie Zugang zu Milliarden von Zahlungsmitteln mit nur einer Karte in der Tasche. Visa Accept wird im Juli zunächst für Visa-Beta-Partner eingeführt, wobei die ersten Aktivierungen in Lateinamerika und Asien erfolgen.

