Svante e Mercer International portano avanti il progetto di cattura del carbonio nello stabilimento di produzione di pastalegno di Alberta

VANCOUVER, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. (Svante), una delle principali imprese nello sviluppo di tecnologie per la cattura e la rimozione del carbonio, oggi ha annunciato che il progetto di cattura e stoccaggio del carbonio condotto congiuntamente con Mercer International Inc. (Mercer) è passato alla fase 2 di progettazione e ingegneria front-end (FEL-2). Nota anche come Pre-FEED, questa fase prevede attività di ingegneria, stime dei costi e analisi del rischio per valutare la fattibilità commerciale del progetto. Mercer è un produttore globale di prodotti boschivi – pastalegno, legname, legno ingegnerizzato, energia green da biomassa e bioestratti.

Il progetto di cattura del carbonio è mirato alle emissioni di CO 2 biogeniche dallo stabilimento di produzione di pastalegno Mercer, in cui la biomassa (fibre) viene ottenuta da boschi gestiti in modo sostenibile.

