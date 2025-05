Taizhou Power Supply Company transformeert het eiland Dachen in China’s eerste eiland met nul koolstofuitstoot, een pioniersvoorbeeld van duurzaam wonen

TAIZHOU, China--(BUSINESS WIRE)--Taizhou Power Supply Company maakte bekend dat het eiland Dachen, gelegen op 29 zeemijl ten oosten van de stad Taizhou in het Zhejiang-district van oostelijk China, officieel China’s eerste eiland met nul koolstofuitstoot is geworden. Elk aspect van het leven op het eiland wordt voortaan volledig met hernieuwbare windenergie gevoed, van het klaarmaken van maaltijden tot de verlichting van woningen. Hiermee is het eiland een nationale pionier in duurzaam wonen geworden.

Het eiland Dachen, dat historisch bekend staat als het proefterrein van China's windturbines van de eerste generatie, is geëvolueerd naar een lichtend voorbeeld van groene innovatie. Aan de hand van een aantal baanbrekende technologieën en infrastructuurupgrades, heeft het eiland met succes nul koolstofuitstoot behaald en belichaamt hiermee China’s ruimere anbities voor een groenere toekomst.

