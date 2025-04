Wind River weitet Partnerschaft mit Capgemini aus, um private Cloud-Lösungen der kommenden Generation für Unternehmen zu bieten

ALAMEDA, Kalif.--(BUSINESS WIRE)--Wind River® , global führend im Bereich Software für die intelligente Edge, hat heute die Ausweitung der Partnerschaft mit Capgemini in den USA bekannt gegeben. Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Infrastruktur und Anwendungen zu modernisieren, Workloads und Daten zu migrieren und zu verwalten und die digitale Transformation voranzutreiben - all das unter Berücksichtigung der Kosteneffizienz und der geltenden Datenschutzvorschriften.

Wegen steigender Kosten und strengerer Compliance-Anforderungen suchen Unternehmen aktiv nach Alternativen zu traditionellen Infrastrukturen. Die Partnerschaft mit Capgemini greift diese Nachfrage auf, indem die Cloud-nativen, extrem zuverlässigen Infrastruktur-Technologien von Wind River, einschließlich der Wind River Cloud Platform und eLxr Pro, mit Capgemini’s tiefgreifender Systemintegration, Unternehmenstransformation und Fähigkeit zur Modernisierung von Anwendungen kombiniert wird.

Diese neue Partnerschaft bietet Unternehmen zahlreicher Branchen wie Raumfahrt, Automobil, Verteidigung, Finanzdienstleistungen, Produktion und Einzelhandel, erheblichen Mehrwert: beschleunigte Marktreife sowie überzeugende Geschäftsergebnisse. Konkret bedeutet dies:

Private Cloud-Plattformen der kommenden Generation, die sicher, flexibel und kostenoptimiert sind.

die sicher, flexibel und kostenoptimiert sind. Modernisierte Infrastruktur- und Anwendungsstacks, zugeschnitten auf spezifische Branchenanforderungen und regulatorische Umgebungen.

zugeschnitten auf spezifische Branchenanforderungen und regulatorische Umgebungen. Zentralisierte Verwaltung und Automatisierung der Infrastruktur zwecks Optimierung der Operationen und Kostenreduktion.

„Durch die Kombination von Capgemini’s tiefgreifender Expertise in den Bereichen Software, Produkte und Plattformen sowie Transformation der Infrastruktur mit Wind River’s Technologiestack entsteht ein differenziertes Angebot für Kunden in zahlreichen Branchen,” sagte Raj Nath, Head of Manufacturing, Aerospace & Defense, Automotive, and Life Sciences in North America & Member of the Group Executive Committee bei Capgemini. „Gemeinsam ebnen wir den Weg für eine intelligente, den Vorschriften entsprechende und kosteneffiziente digitale Infrastruktur.”

„Heute suchen Unternehmen nach skalierbaren, sicheren und kosteneffizienten Alternativen für ihre traditionellen Infrastrukturen. Dank unserer Partnerschaft mit Capgemini können Organisationen maßgeschneiderte, zukunftsorientierte Lösungen erstellen, die den spezifischen Anforderungen ihrer Branche gerecht werden,” sagte Jay Bellissimo, President of Wind River. „Diese Partnerschaft zielt auf Branchen mit hohen Anforderungen an die Compliance und die Leistung und liefert deshalb extrem wirkungsvolle Transformationsprogramme, die global skalieren. Von der Edge bis zur Cloud profitieren die Kunden von einer nahtlosen Modernisierung, die Infrastruktur, Plattformen und Anwendungen umfasst.”

Mehr Informationen über die Wind River Cloud Platform finden Sie hier: www.windriver.com/studio/edge-cloud/distributed-edge-cloud; und hier erfahren Sie mehr über eLxr Pro: www.windriver.com/products/elxr-pro.

Über Wind River

Wind River ist ein globaler Marktführer in Software für intelligente Einsätze. Inzwischen vier Jahrzehnte lang war das Unternehmen stets ein Wegbereiter und Pionier und setzte Milliarden von Geräten und Systemen unter höchsten Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit in Betrieb. Fachkenntnisse und Software von Wind River beschleunigen den digitalen Wandel über Branchengrenzen hinweg, unter anderem in den Sektoren der Automobile, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie, Medizin und Telekommunikation. Ein globaler, professioneller Service und Support der Weltklasse unterstützt das umfassende Angebot des Unternehmens – und das Partner-Ökosystem ist breit angelegt. Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie Wind River unter www.windriver.com.

Wind River ist eine Marke oder eingetragene Marke von Wind River Systems, Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Andere Namen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.