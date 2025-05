Visa与Bridge合作推动稳定币融入日常消费场景

Visa与Bridge的新合作助力扩大稳定币关联支付卡的服务群体和区域

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 曾局限于加密货币领域的稳定币正频频登上媒体头条,成为餐桌热议话题,并即将融入日常消费场景。全球数字支付领导者Visa(NYSE:V)与领先的稳定币结算平台、Stripe旗下公司Bridge今日联合推出全新发卡解决方案。使用Bridge技术的金融科技开发者现在可以通过单一API接口,为多国终端用户提供稳定币Visa关联卡。 持卡人可直接使用稳定币余额在全球任何接受Visa的商户进行日常消费。以哥伦比亚消费者为例:当其在本地商店使用Bridge支持的Visa卡付款时,Bridge将自动从用户稳定币余额扣款并转换为法币,使商家能够像其他交易一样,以当地货币获得付款。该卡片可添加至数字钱包,在Visa全球超1.5亿商户网络畅行无阻。。 Visa首席产品与战略官Jack Forestell表示,“我们致力于将稳定币无缝安全地融入Visa现有支付网络。与Bridge的合作标志着稳定币日常化应用的重要突破,为消费者提供更灵活的资金管理选择。” 使用Bridge的开发者现在能够轻松将稳定币关联Visa卡添加至其产品服务中,并以编程方式通过Bridge对其进行管理。Bridge作为技术中台,将代表开发者完成稳定币与支付卡资金的转移与转换,目前其银行合作伙伴为Lead Bank。 通过整合,可以同时在多个国家实施新卡发行计划,首批覆盖阿根廷、哥伦比亚、厄瓜多尔、墨西哥、秘鲁和智利。重点放在拉美市场是为了满足消费者和企业日益增长的稳定币储值与日常支付需求。未来数月将陆续扩展至欧亚非多国市场。 Bridge联合创始人兼首席执行官Zach Abrams强调,“这为开发者释放巨大潜能,现在他们能够真正为用户开展规模化发卡业务。人们已经熟悉了刷卡支付方式,现在大家只需轻触卡片就能轻松调用稳定币资产。” 关于Visa Visa(NYSE: V)是全球领先的数字支付公司,为全球200多个国家和地区的消费者、商户、金融机构和政府实体提供交易支持。我们以通过创新、便捷、可靠和安全的支付网络连接世界,促使个人、企业和经济活动蓬勃发展为使命。我们深信,经济与每个人、每一地息息相关,能够提升每个人、每一地的生活,并认为提供支付渠道是未来货币流动的根本。欲了解更多详情,请访问 Visa.com. About 关于Stripe旗下公司Bridge Bridge是全球领先的稳定币协同管理平台,通过抽象化消除区块链技术的复杂性,为用户提供简化的加密支付渠道。Bridge构建的稳定币基础设施,可实现法币与稳定币间的无缝转换,助力全球企业管理、储存并移动资金。2025年2月,Bridge被支付巨头Stripe正式收购。 免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

