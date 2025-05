Cboe Canada accueille pour la première fois l'émetteur FNB Harvest

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Cboe Canada Inc. (« Cboe Canada ») est ravi d'accueillir Harvest Portfolios Group Inc. (« FNB Harvest ») pour son lancement inaugural sur Cboe Canada. Le Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF et le Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF offrent une exposition au Bitcoin et aux opérateurs de l'écosystème Bitcoin. Ces FNB sont désormais négociés sur Cboe Canada avec les mnémos HBIX et HBTE, respectivement.

Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF – (HBIX) est conçu pour offrir une appréciation du capital et des distributions mensuelles en espèces en investissant dans un fonds négocié en bourse ou un portefeuille de fonds négociés en bourse qui offrent une exposition aux mouvements de cours sous-jacents du prix en USD du Bitcoin. Le fonds utilise également une stratégie d'options d'achat couvertes pour fournir des distributions mensuelles en espèces. HBIX utilisera l'effet de levier pour atteindre ses objectifs d'investissement et ne couvrira pas son exposition aux devises étrangères.

Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF – (HBTE) vise à investir dans des émetteurs exerçant des activités liées au Bitcoin qui, au moment de l’investissement, ont une capitalisation boursière de 250 millions USD et des titres cotés sur une bourse de valeurs développée. Les émetteurs engagés dans des activités liées au bitcoin comprennent les mineurs de bitcoin, le trading et les portefeuilles de Bitcoin, les logiciels et services technologiques de Bitcoin, les actifs et services numériques, les processeurs de paiement et la finance décentralisée, le traitement des transactions, le staking et les émetteurs qui poursuivent une stratégie de détention de Bitcoin. Pour fournir des distributions mensuelles en espèces, HBTE vendra des options d'achat couvertes. HBTE utilisera l'effet de levier pour atteindre ses objectifs d'investissement et ne couvrira pas son exposition aux devises étrangères.

« FNB Harvest est ravi de lancer ses deux premiers FNB en Bitcoin, le HBTE et le HBIX, sur Cboe Canada », déclare Michael Kovacs, président et chef de la direction de FNB Harvest. « Nous sommes heureux de nous associer à Cboe Canada pour la première fois, et d'avoir accès à ses solutions de levée de capitaux et de liquidités de nouvelle génération et à son service client exceptionnel. »

« Ces FNB offrent aux investisseurs l'opportunité de s’exposer à l’écosystème Bitcoin par l’intermédiaire de HBTE et d’accéder aux mouvements du cours du Bitcoin avec HBIX », poursuit Michael Kovacs. « Les deux sont superposés à une stratégie active d’options d'achat couvertes et utilisent un levier modeste pour générer des distributions de trésorerie mensuelles élevées. »

Les investisseurs peuvent négocier les parts de tous les FNB Harvest par l'intermédiaire de leurs canaux d'investissement habituels, notamment les plateformes de courtage à escompte et les courtiers traditionnels.

« C’est un honneur d’accueillir FNB Harvest au sein de Cboe Canada et de renforcer notre plateforme avec l'arrivée d'un nouvel émetteur de fonds de premier plan », souligne Joacim Wiklander, président et chef de la direction de Cboe Canada. « Étant donné que la cryptomonnaie reste un véritable domaine d’intérêt pour les investisseurs canadiens, Harvest répond à une demande importante du marché en combinant l’exposition au Bitcoin avec des méthodes d’investissement complexes. Nous sommes ravis de renforcer cette collaboration et de continuer à proposer des solutions de FNB plus innovantes aux investisseurs canadiens. »

Cboe Canada héberge les FNB des plus grands émetteurs de FNB au Canada, plus de 100 certificats de dépôt canadiens (CDR) et certaines des sociétés de croissance canadiennes et internationales les plus novatrices. Cboe facilite constamment 15 % de tous les volumes échangés sur les titres canadiens cotés en bourse. Cliquez ici pour un aperçu complet des titres cotés sur Cboe.

À propos de Cboe Canada

Cboe Canada est une bourse de niveau 1 qui offre une expérience d'inscription de premier ordre aux émetteurs qui créent les économies de demain. Entièrement opérationnelle depuis 2015, Cboe Canada inscrit des produits d'investissement et des entreprises à la recherche d'une bourse reconnue à l'échelle internationale et qui permette la confiance des investisseurs, une liquidité de qualité et une large sensibilisation, notamment un libre accès aux données du marché.

Cboe Canada fait partie de Cboe Global Markets, le principal réseau d'échange de titres et de produits dérivés. Avec des bourses en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, Cboe utilise sa présence dans le monde entier pour fournir aux émetteurs des solutions essentielles adaptées aux marchés financiers.

Cboe exploite ETF Market Canada, une plateforme conviviale offrant aux investisseurs et aux conseillers un accès unique à la recherche et à l'analyse des FNB. Des données institutionnelles en temps réel permettent aux utilisateurs de comparer et d'explorer l'univers complet de plus de 1 200 FNB canadiens, et ce, sans frais.

Rejoignez Cboe Canada sur : Site web | LinkedIn | X | Instagram | Facebook

À propos de FNB Harvest

Créé en 2009, Harvest Portfolios Group Inc. est un gestionnaire de fonds d'investissement canadien indépendant. Chez Harvest, nous croyons en la création et la préservation du patrimoine par le biais d'investissements dans des entreprises de premier plan, des industries de croissance à long terme ou des tendances de croissance. Notre philosophie guide la composition de tous les FNB Harvest, y compris les FNB Harvest High Income Shares. Ces FNB offrent une exposition à la croissance à long terme des entreprises américaines par le biais de la détention d'actions uniques, doublée d'une stratégie active de vente d'options d'achat couvertes. Notre gamme de FNB à revenu vise à fournir un revenu mensuel stable, permettant aux investisseurs de choisir les FNB qui répondent le mieux à leurs besoins. Notre approche est conçue pour offrir des portefeuilles équilibrés et résilients, conformément à notre engagement à fournir des rendements durables à long terme.

Rejoignez Harvest sur : Site web | LinkedIn | X | Instagram | Facebook

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.