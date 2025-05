Lomiko fournit des informations actualisées pour la propriété Yellow Fox, contenant de l'antimoine, de l'argent et de l'or, située dans le centre de Terre-Neuve, ainsi qu'une mise à jour d'entreprise

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Lomiko Metals Inc. (TSX-V : LMR) (« Lomiko » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer des informations actualisées pour la propriété Yellow Fox, contenant de l'antimoine, de l'argent et de l'or, achetée à Metals Creek comme annoncé dans le communiqué de presse publié le 11 mars 2025 (https://lomiko.com/2025-news/lomiko-announces-work-program-on-yellow-fox-antimony-silver-and-gold-property-located-in-central-newfoundland-for-spring-2025/).

Cette propriété est située sur le même couloir que la mine d’antimoine Beaver Brook, qui a été exploitée précédemment et qui se trouve à 25 km au sud-ouest de la propriété. Yellow Fox est une propriété en phase initiale d’exploration prometteuse en antimoine, or et argent où les travaux historiques y ont produit des échantillons présentant des quantités anormales en or (Au), en antimoine (Sb), en plomb (Pb), en zinc (Zn) et en argent (Ag). Les creusements de tranchées des roches exposées ont permis de prélever des échantillons en vrac de 59,43 g/tu au, 11,10 % Sb, 7,00 % Zn, 72,90 g/t Ag et 5,50 % Pb dans des veines d’arsénopyrite-stiblite à l’intérieur d’un monzogranite altéré. (Voir le rapport d'évaluation de Metals Creek à l'adresse https://gis.geosurv.gov.nl.ca/geofilePDFS/Batch2016/002D_0779.pdf)

Gordana Slepcev, PDG, Présidente et Directrice de Lomiko, a déclaré : « Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons élargi l'enveloppe foncière de Yellow Fox avec le nouveau bloc de claims (039252M) pour Yellow Fox, composé de 30 claims pour un total de 748 hectares. Par conséquent, l'ensemble de la propriété se compose maintenant de 58 claims pour un total de 1 446 hectares. Nous nous réjouissons à la perspective de terminer la phase 1 du programme d'échantillonnage ciblé des sols. Le plan est de terminer dix lignes à 250 mètres d'espacement et de recueillir environ 700 échantillons de sol pour mieux définir les cibles existantes hautement prospectives d'antimoine, d'argent et d'or et d'évaluer davantage le sud des découvertes de Yellow Fox où très peu de travaux ont été effectués historiquement. Nous sommes heureux de travailler avec Metals Creek, qui gérera et achèvera le programme de travaux pour Lomiko. »

Le nouveau bloc de claims jalonné par Metals Creek et ajouté à l'accord d'option est sans aucun coût supplémentaire, mis à part le coût de jalonnement des claims.

Programme de travaux de prospection pour l'antimoine et l'or à Yellow Fox pour le printemps 2025

La Société a examiné les données existantes et a élaboré un plan pour le programme de travaux au printemps 2025.

La phase 1 du plan au printemps est axée sur l'échantillonnage du sol :

Programme d'échantillonnage du sol ciblé au sud de Yellow Fox, présentant 59,413 g/t d'or et des zones de densité accrue de structures interprétées, voir Figure 1.

Environ 700 échantillons de sol sur dix lignes espacées de 250 m avec une tendance d'environ 110 degrés avec des échantillons prélevés tous les 25 m le long de la ligne.

Si le programme d'échantillonnage des sols s'avérait efficace, l'expansion des lignes et l'ajout de lignes au sud seraient justifiés, ce qui serait l'objectif du programme de la phase 2. La phase 2 verra l'échantillonnage du sol terminé sur les grilles parallèles de 250 mètres à un espacement de 25 mètres couvrant l'extrémité sud de la propriété. La phase 2 se concentrera également sur la vérification des cibles existantes ainsi que sur le suivi des cibles récemment générées.

En fonction des résultats des essais de la phase 1, un levé EM ciblé sera réalisé.

La Société note que les résultats sur une propriété adjacente ou à proximité (Beaver Brook) ne sont pas nécessairement ce à quoi on peut s'attendre sur le projet Yellow Fox. Les résultats des échantillons de surface ou en vrac, de par leur nature, sont sélectifs et les résultats des analyses peuvent ne pas être indicatifs d'une minéralisation sous-jacente.

Détails de l'emplacement

La propriété Yellow Fox est située à environ 10 km au sud-ouest de la ville de Glenwood T.-N.-L. et au sud de la route transcanadienne. La propriété se trouve dans les feuilles de cartes NTS 02D/14 et 15 avec un excellent accès le long de plusieurs routes d'exploitation forestière et de débardage provenant de Glenwood. L'exposition principale de Yellow Fox est située dans la partie centrale de la licence 027536M, à 5 km de l'extrémité ouest du lac Gander. La propriété est centrée à environ UTM (NAD 27) coordonnées de grille 5,419,400m Nord et 645,300m Est.

Géologiquement, Yellow Fox présente des traits semblables à ceux du ruisseau Beaver avec des zones structurales transversales qui montrent une altération intense des carbonates avec des cordes sulfurées aux veines de stibnite et d'arsénopyrite avec des ténors similaires à haute teneur d'antimoine, d'or, de plomb, de zinc et d'argent. L'arsénopyrite est également présente aux deux endroits. Deux ensembles proéminents de veines fracturées sont présents, l'un étant les veines de muscovite-pyrite-rutile avec une tendance de 356 degrés et le second de stibnite-quartz-arsénopyrite étant le plus abondant avec une tendance de 025 degrés. Ces deux ensembles de veines sont semblables à ceux de la mine d'antimoine de Beaver Brook, qui a été exploitée précédemment, et les deux ensembles de veines ont une tendance de N à NE qui est la même que les structures régionales prospectives.

Personne qualifiée pour le contenu technique relatif à Yellow Fox

Les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse ont été préparées et approuvées par Gordana Slepcev, P.Eng, qui est enregistrée en Ontario en tant que personne qualifiée au sens du règlement 43-101. Gordana Slepcev est PDG & Présidente de Lomiko Metals. La personne qualifiée s’est appuyée sur les informations fournies par Metals Creek. La personne qualifiée de Metals Creek est Wayne Reid, P.Geo., qui est enregistré à Terre-Neuve. et qui travaille comme consultant pour Metals Creek.

Références :

https://www.metalscreek.com/article/mek-stakes-yellow-fox-property-and-samples-up-to-594gt-gold-240.asp

https://www.metalscreek.com/september-30-2024

Services de tenue de marché

La Société annonce avoir retenu ITG Independent Group (« ITG ») pour fournir des services de tenue de marché conformément aux politiques de la Bourse de croissance TSX (« TSX.V »). ITG négociera des actions de la Société sur la TSX.V dans le but de maintenir un marché ordonné et d'améliorer la liquidité des actions de la Société.

ITG ne recevra pas d'actions ni d'options à titre de compensation. Toutefois, ITG et ses clients peuvent avoir ou acquérir un intérêt direct dans les titres de la Société. ITG est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et peut accéder à toutes les bourses canadiennes et à tous les autres systèmes de négociation. Le capital et les titres requis pour toute transaction entreprise par ITG en tant que mandataire seront fournis par ITG.

L'accord est conclu pour une durée indéterminée d'au moins un mois et peut être résilié par la suite moyennant un préavis de 30 jours. La Société paiera 5 500 $ par mois à compter de la date à laquelle la TSX.V aura approuvé l'entente. Il s'agit d'une transaction sans lien de dépendance.

À propos de Lomiko Metals Inc.

La société détient des intérêts miniers dans le projet de graphite La Loutre, dans le sud du Québec. Le site du projet La Loutre se trouve sur le territoire de la Première nation Kitigan Zibi Anishinabeg (KZA). La Première Nation KZA fait partie de la Nation Algonquine, et le territoire traditionnel de KZA est situé dans les régions de l’Outaouais et des Laurentides. Située à 180 kilomètres au nord-ouest de Montréal, la propriété est constituée d’un grand bloc continu de 76 claims miniers totalisant 4 528 hectares (45,3 km2).

La propriété repose sur des roches appartenant à la province du Grenville du Bouclier canadien précambrien. Le Grenville s’est formé dans des conditions très favorables au développement d’une minéralisation de graphite à gros grains et en paillettes à partir d’un matériau riche en matières organiques au cours d’un métamorphisme à haute température.

Lomiko a récemment mis à jour son évaluation des ressources minérales (ERM) dans un rapport technique conforme au règlement 43-101 et une mise à jour de l’estimation des ressources minérales pour le projet La Loutre, Québec, Canada, préparés par InnovExplo le 11 mai 2023, qui ont estimé 64,7 millions de tonnes de ressources minérales indiquées à une moyenne de 4,59 % de carbone graphitique (Cg) par tonne pour 3,0 millions de tonnes de graphite, soit une augmentation de tonnage de 184 %. Les ressources minérales indiquées ont augmenté de 41,5 millions de tonnes à la suite de la campagne de forage de 2022, contre 17,5 millions de tonnes en 2021 pour l’ERM avec des ressources minérales supplémentaires déclarées en baisse et dans les unités de marbre, ce qui a entraîné l’ajout de 17,5 millions de tonnes de ressources minérales présumées, soit une moyenne de 3,51 % Cg par tonne pour 0,65 million de tonnes de graphite contenu ; et les 13 107 mètres supplémentaires de forage de remplissage dans 79 trous achevés en 2022, combinés à l’affinement du gisement et des modèles structurels, ont contribué à l’ajout de la plupart des ressources minérales présumées à la catégorie des ressources minérales indiquées, par rapport à l’estimation des ressources minérales de 2021. L'ERM suppose un prix de 1 098,07 USD par tonne de graphite et une teneur seuil de 1,50 % Cg (carbone graphitique).

En plus de La Loutre, Lomiko a acquis sa participation de 49 % dans le projet Bourier auprès de Critical Éléments Lithium Corporation, conformément à l’entente d’option annoncée le 27 avril 2021. Le site du projet Bourier est situé près de Nemaska Lithium et de Critical Éléments au sud-est du territoire de la Baie James d’Eeyou Istchee au Québec, qui comprend 203 claims, pour une superficie totale de 10 252,20 hectares (102,52 km2), dans le triangle du lithium du Canada, près de la région de la Baie James au Québec, qui a historiquement abrité des gisements de lithium et des tendances minéralisatrices.

La Société détient également des intérêts dans sept projets en phase de démarrage dans le sud du Québec, dont Ruisseau, Tremblant, Meloche, Boyd, Dieppe, North Low et Carmin, couvrant 328 claims au total sur 7 projets en phase de démarrage couvrant 18 622 hectares dans la région Laurentienne du Québec et sur le territoire de KZA.

La Société a racheté la cible d'antimoine, d'or, d'argent, de plomb et de zinc de Yellow Fox à Metals Creek le 21 janvier 2025. La durée de l'option est de deux ans. Le nouveau bloc de claims (039252M) pour Yellow Fox comprend 30 claims pour un total de 748 hectares. Par conséquent, l'ensemble de la propriété se compose maintenant de 58 claims pour un total de 1 446 hectares.

De la part du Conseil,

Gordana Slepcev

PDG & Présidente et Directrice, Lomiko Metals Inc.

Pour plus d’informations sur Lomiko Metals, consultez le site web à l’adresse suivante www.lomiko.com.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable, qui sont fondées sur des attentes, des estimations, des projections et des interprétations à la date du présent communiqué de presse. Les informations contenues dans le présent communiqué de presse concernant la société et toute autre information contenue dans le présent document qui n’est pas un fait historique peuvent constituer des « informations prospectives » (« FLI »). Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, sont des FLI et peuvent être identifiées par l’utilisation de déclarations comprenant des mots tels que « anticipe », « planifie », « continue », « estime », « s’attend à », « peut », « sera », « projette », « prédit », « propose », « potentiel », « cible », « mettre en œuvre », « prévu », « a l’intention », « pourrait », « devrait », « croit » et d’autres mots ou expressions similaires. Les FLI dans ce nouveau communiqué incluent, mais ne sont pas limités à : le moment prévu pour satisfaire aux conditions de clôture liées à l'acquisition et à la clôture de l'acquisition, les coûts d'exploration prévus et le moment prévu pour franchir certaines étapes, le moment prévu pour mener à bien les programmes d'exploration ; la capacité de la société à financer avec succès ou à conserver un financement complet pour la mise en œuvre de sa stratégie commerciale et pour l'exploration de n'importe lequel de ses projets (notamment en provenance des marchés financiers). Les FLI comportent des risques connus et inconnus, des hypothèses et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats ou les performances réels diffèrent sensiblement. Les prévisions contenues dans le présent communiqué de presse reflètent l’opinion actuelle de la société sur les événements futurs et, bien qu’elles soient considérées comme raisonnables par la société à l’heure actuelle, elles sont intrinsèquement soumises à des incertitudes et à des éventualités importantes. En conséquence, il ne peut y avoir de certitude qu’elles reflètent avec précision les résultats réels. Les hypothèses sur lesquelles repose ces FLI comprennent, sans s'y limiter, la capacité de la société à remplir les conditions de clôture de l'acquisition, y compris l'approbation réglementaire, et à réaliser la transaction dans les délais prévus ; l’aptitude à mettre en œuvre sa stratégie commerciale et à financer, explorer, faire avancer et développer chacun de ses projets, y compris les résultats et le calendrier de ces projets ; les incertitudes liées à l'obtention et au maintien des permis d'exploration, d'environnement et autres permis ou approbations au Québec ; l'impact de la concurrence croissante dans le secteur de l'exploration minière, y compris la position concurrentielle de la société dans l'industrie ; les conditions économiques générales, y compris les contrôles des devises et les fluctuations des taux d'intérêt.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont expressément qualifiés dans leur intégralité par cette mise en garde, la section « Énoncés prospectifs » contenue dans le plus récent rapport de gestion de la société, qui est disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, et sur la page de présentation aux investisseurs sur son site Web. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont faits à la date du présent communiqué de presse. Il n’y a aucune garantie que ces déclarations se révèlent exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive à ces informations prospectives. La société ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser les informations prospectives contenues dans le présent document pour refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité de régulation n'a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans le présent document.

