Visa et Bridge s'associent pour rendre les Stablecoins accessibles pour les achats quotidiens

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Les stablecoins – autrefois une technologie confinée aux communautés crypto – font désormais la une, s’invitent dans les conversations entre amis et, bientôt, dans les transactions du quotidien. Visa (NYSE : V), chef de file mondial des paiements numériques, et Bridge, une plateforme de gestion de stablecoins appartenant à Stripe, ont annoncé aujourd’hui un nouveau produit d’émission de cartes. Grâce à une seule intégration API, les développeurs fintech qui utilisent Bridge peuvent désormais offrir à leurs clients finaux, dans plusieurs pays, des cartes Visa liées à des stablecoins.

Les titulaires de carte pourront effectuer des achats courants à partir de leur solde en stablecoins dans n’importe quel commerce acceptant Visa. Par exemple, lorsqu’un client en Colombie effectue un achat local à l’aide de sa carte Visa compatible avec Bridge, Bridge déduit les fonds requis de son solde en stablecoins et les convertit en monnaie fiduciaire, permettant ainsi au commerçant d’être payé dans sa devise locale, comme pour toute autre transaction. Les clients pourront ajouter ces cartes à des portefeuilles numériques compatibles et payer chez plus de 150 millions de commerçants qui acceptent Visa.

« Nous nous attachons à intégrer les stablecoins dans le réseau et les produits actuels de Visa d'une manière sûre et sans problème », a déclaré Jack Forestell, directeur des produits et de la stratégie de Visa. « Le partenariat avec Bridge représente une avancée majeure pour aider à rendre les stablecoins utilisables dans la vie de tous les jours, en donnant aux consommateurs plus de choix dans la façon dont ils gèrent et dépensent leur argent. »

Les développeurs qui utilisent Bridge pourront désormais facilement ajouter des cartes Visa liées à des stablecoins à leurs offres de produits et les gérer de manière programmatique par l'intermédiaire de Bridge dans plusieurs pays. En coulisses, Bridge transfère et convertit les stablecoins depuis et vers ces cartes pour le compte des développeurs. Bridge travaille avec Lead Bank en tant qu'institution financière partenaire.

L'intégration permet l'émission de nouveaux programmes de cartes dans plusieurs pays à la fois, à commencer par l'Argentine, la Colombie, l'Équateur, le Mexique, le Pérou et le Chili. L'accent mis sur l'Amérique latine a pour objectif de répondre à la demande croissante des consommateurs et des entreprises d'utiliser des stablecoins pour stocker de la valeur et financer leurs achats quotidiens. La disponibilité sera étendue aux pays d'Europe, d'Afrique et d'Asie dans les mois à venir.

« Il s'agit d'un déblocage massif pour les développeurs qui peuvent désormais créer des produits d'émission vraiment évolutifs pour leurs utilisateurs », a déclaré Zach Abrams, PDG et cofondateur de Bridge. « Tout le monde sait déjà comment utiliser les cartes pour les paiements, et maintenant tout le monde sera en mesure d'utiliser des stablecoins en tapant simplement sur sa carte. »

À propos de Visa

Visa (NYSE : V) est un leader mondial des paiements numériques, facilitant les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de connecter le monde grâce au réseau de paiements le plus innovant, le plus pratique, le plus fiable et le plus sûr, afin de permettre aux particuliers, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous croyons que les économies qui incluent tout le monde partout, élèvent tout le monde partout et considèrent l'accès comme fondamental pour l'avenir du mouvement monétaire. Pour plus de détails, rendez-vous sur : Visa.com.

À propos de Bridge, une entreprise de Stripe

Bridge est la principale plateforme d'orchestration de stablecoins, simplifiant la capacité des utilisateurs à effectuer des transactions sur des rails cryptographiques en faisant abstraction des complexités liées à l'utilisation des blockchains. Bridge construit des infrastructures de stablecoins qui permettent aux utilisateurs de passer en toute simplicité de la monnaie fiduciaire aux stablecoins, aidant ainsi les entreprises internationales à gérer, stocker et déplacer de l'argent. Bridge a été racheté par Stripe en février 2025.

