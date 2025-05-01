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Visa和Bridge合作，開放消費者使用穩定幣進行日常消費

Visa與Bridge的這項新合作關係將幫助更多人在更多地方使用連結穩定幣的信用卡

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 穩定幣曾是僅限於加密貨幣社群使用的技術，如今卻成為新聞頭條和派對熱門話題，而且即將在不久的未來成為日常消費的媒介。全球數位支付的領導者Visa（紐約證券交易所代號：NYSE:V）和穩定幣編排領先平台、Stripe子公司Bridge今天宣布一款新的發卡產品。使用Bridge的金融科技開發者現在可以透過單一API整合提供連結穩定幣的Visa信用卡給他們在多國的終端客戶。

持卡人將可以用穩定幣帳戶內的餘額在任何接受Visa的商家進行日常消費。比如說，當一名身處哥倫比亞的客戶在當地使用其啟用Bridge的Visa卡購買商品時，Bridge會從這名客戶的穩定幣帳戶中扣除所需金額，並轉換為當地法定貨幣，讓商家像其他交易一樣收到當地貨幣。客戶可已將這類信用卡加入他們的電子錢包，並在1.5多億家接受Visa的商家消費。

「我們致力將穩定幣以安全無摩擦的方式整合至Visa既有的網絡和產品中。」Visa產品和策略長Jack Forestell說，「與Bridge合作是幫助穩定幣成為日常生活可用貨幣的重要一步，讓消費者有更多管理與使用其金錢的選擇。」

使用Bridge的開發者現在可以輕鬆地將與穩定幣連結的Visa卡加入他們的產品中，並透過Bridge在多個國家以程式方式管理這些卡片。Bridge在背後代表開發人員兌換穩定幣並移入／移出這些信用卡。Bridge正以金融機構合作夥伴的身分與Lead Bank合作。

此次整合使得在多個國家同時發行新卡成為可能，並將從阿根廷、哥倫比亞、厄瓜多、墨西哥、秘魯和智利開始。在拉丁美洲發卡的目的旨在滿足消費者和企業利用穩定幣來儲存資產和為日常購買提供資金這項日益成長的需求。該服務將在未來幾個月內擴展到歐洲、非洲和亞洲國家。

「這為開發者釋出大量機會，他們現在可以為用戶建立真正可擴展的發行產品。」Bridge執行長暨共同創辦人Zach Abrams說，「人人都知道如何使用信用卡付款，現在人人只要輕觸一下信用卡就可以使用穩定幣。」

關於Visa

Visa (NYSE: V)是數位支付領域的全球領導者，便利200多個國家和地區的消費者、商家、金融機構和政府實體之間的支付交易。我們的使命是透過最具創新性、便捷性、可靠性和安全性的支付網絡來串連世界，從而促進個人、企業和經濟體的繁榮發展。我們深信經濟與每個人、每一地息息相關，能夠改善每個人、每一地的生活，並認為可及性是未來財富流動的基礎。欲瞭解更多資訊，請造訪 Visa.com.

關於Bridge（Stripe子公司）

Bridge是穩定幣編排的領先平台，它抽象出使用區塊鏈的複雜性，簡化用戶在加密軌道上進行交易的能力。Bridge建立穩定幣的基礎設施，使用戶能夠無縫轉換法定貨幣和穩定幣，幫助全球企業管理、儲存和轉移資金。Bridge在2025年2月由Stripe收購。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體聯絡人：

Visa
Jackie Dresch
jdresch@visa.com

Stripe/Bridge
Casey Becker
caseybecker@stripe.com

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