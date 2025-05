Visa und Bridge arbeiten zusammen, um Stablecoins für alltägliche Einkäufe zugänglich zu machen

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Stablecoins – einst eine Technologie, die auf Krypto-Communities beschränkt war – halten Einzug in die Schlagzeilen, in Gespräche bei Abendessen und bald auch in alltägliche Transaktionen. Visa (NYSE:V), ein weltweit führender Anbieter digitaler Zahlungslösungen, und Bridge, eine führende Plattform für die Orchestrierung von Stablecoins und ein Unternehmen von Stripe, haben heute ein neues Produkt für die Ausgabe von Karten angekündigt. Fintech-Entwickler, die Bridge nutzen, können ihren Endkunden nun über eine einzige API-Integration in mehreren Ländern Visa-Karten anbieten, die an Stablecoins gekoppelt sind.

Karteninhaber können mit ihrem Stablecoin-Guthaben bei allen Händlern, die Visa akzeptieren, ihre täglichen Einkäufe tätigen. Wenn beispielsweise ein Kunde in Kolumbien vor Ort einkauft und mit seiner Bridge-fähigen Visa-Karte bei einem Händler bezahlt, zieht Bridge den erforderlichen Betrag vom Stablecoin-Guthaben des Kunden ab und wandelt den Betrag in Fiat-Währung um, sodass der Händler wie bei jeder anderen Transaktion in seiner Landeswährung bezahlt wird. Kunden können diese Karten zu ihren unterstützten digitalen Geldbörsen hinzufügen und an über 150 Millionen Akzeptanzstellen, die Visa akzeptieren, bezahlen.

„Wir konzentrieren uns darauf, Stablecoins reibungslos und sicher in das bestehende Netzwerk und die Produkte von Visa zu integrieren“, erklärte Jack Forestell, Chief Product and Strategy Officer bei Visa. „Die Partnerschaft mit Bridge ist ein wichtiger Schritt, um Stablecoins im Alltag nutzbar zu machen und Verbrauchern mehr Auswahl bei der Verwaltung und Ausgabe ihres Geldes zu bieten.“

Entwickler, die mit Bridge arbeiten, können nun auf einfache Weise Visa-Karten mit Stablecoins zu ihrem Produktangebot hinzufügen und diese über Bridge in mehreren Ländern programmgesteuert verwalten. Im Hintergrund bewegt und konvertiert Bridge im Auftrag der Entwickler Stablecoins von diesen Karten und auf diese Karten. Bridge arbeitet mit Lead Bank als Partnerfinanzinstitut zusammen.

Die Integration ermöglicht die gleichzeitige Einführung neuer Kartenprogramme in mehreren Ländern, beginnend mit Argentinien, Kolumbien, Ecuador, Mexiko, Peru und Chile. Der Fokus auf Lateinamerika zielt darauf ab, der wachsenden Nachfrage von Verbrauchern und Unternehmen nach Stablecoins zur Wertspeicherung und Finanzierung alltäglicher Einkäufe gerecht zu werden. Die Verfügbarkeit wird in den kommenden Monaten auf Länder in Europa, Afrika und Asien ausgeweitet.

„Dies ist ein bedeutender Fortschritt für Entwickler, die nun wirklich skalierbare Ausgabeprodukte für ihre Nutzer erstellen können“, erklärte Zach Abrams, CEO und Mitbegründer von Bridge. „Jeder weiß bereits, wie man Karten für Zahlungen verwendet, und nun wird jeder in der Lage sein, Stablecoins mit nur einem Fingertipp auf seine Karte zu nutzen.“

Über Visa

Visa (NYSE: V) ist ein weltweit führender Anbieter für digitale Zahlungen und erleichtert Transaktionen zwischen Verbrauchern, Händlern, Finanzinstituten und Regierungsstellen in mehr als 200 Ländern und Territorien. Unser Ziel besteht darin, die Welt durch das innovativste, benutzerfreundlichste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden, um Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Wir glauben, dass Volkswirtschaften, die jeden überall einbeziehen, jeden überall fördern und wir betrachten den Zugang zu diesen Möglichkeiten als grundlegend für die Zukunft des Geldverkehrs. Weitere Informationen finden Sie unter Visa.com.

Über Bridge, ein Unternehmen von Stripe

Bridge ist die führende Plattform für die Orchestrierung von Stablecoins. Sie vereinfacht Nutzern Transaktionen auf Krypto-Rails, indem sie die Komplexität der Blockchain-Nutzung abstrahiert. Bridge entwickelt eine Stablecoin-Infrastruktur, die es Nutzern ermöglicht, nahtlos zwischen Fiat-Währungen und Stablecoins zu wechseln, und unterstützt damit globale Unternehmen bei der Verwaltung, Speicherung und dem Transfer von Geld. Bridge wurde im Februar 2025 von Stripe übernommen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.